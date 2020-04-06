Обратиться с волнующим вопросом можно с 8.30 до 16.30. Перерыв с 13.00 до 13.30.
Номера телефонов: 8 (017) 290 00 93, 331 26 14, 331 87 68.
|
Горячая линия по вопросам коронавируса работает в Минской областной санэпидстанции
06.04.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Обратиться с волнующим вопросом можно с 8.30 до 16.30. Перерыв с 13.00 до 13.30.
Номера телефонов: 8 (017) 290 00 93, 331 26 14, 331 87 68.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья работает «горячая линия» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)