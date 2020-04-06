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Горячая линия по вопросам коронавируса работает в Минской областной санэпидстанции

06.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Обратиться с волнующим вопросом можно с 8.30 до 16.30. Перерыв с 13.00 до 13.30.

Номера телефонов: 8 (017) 290 00 93, 331 26 14, 331 87 68.

 
 
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В Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья работает «горячая линия» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.
 
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