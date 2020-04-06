Парламентарий А. Шипуло напомнил землякам о мерах профилактики

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Хочу, чтобы все вы были здоровы, и в очередной раз напоминаю об элементарных мерах профилактики. Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством и тщательно мойте их с мылом. Обязательно соблюдайте дистанцию в общественных местах минимум 1 – 1,5 метра и, что очень важно, не трогайте руками глаза, нос и рот. Не пренебрегайте правилами респираторной гигиены: при кашле и чихании прикрывайте рот и нос, после чего сразу же выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом. Регулярно проветривайте помещения и проводите в них влажную уборку с использованием бытовых моющих или дезинфицирующих средств. Особо тщательно обрабатывайте дверные ручки, поручни, мобильные телефоны, компьютерную клавиатуру и другие предметы, с которым чаще всего взаимодействуете в быту. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью. Следите за новейшей информацией и выполняйте рекомендации специалистов. Необходимо беречь себя и своих близких, быть дисциплинированными и ответственными.

Отдельно обращаюсь к сотрудникам учреждений здравоохранения: больниц, поликлиник, ФАПов, скорой помощи – врачам, фельдшерам, медсестрам, санитаркам. Сегодня вы находитесь на передовой защиты Беларуси. Искренне благодарю всех вас за самоотверженный труд.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VII созыва, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Александр Шипуло.