ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Прямая телефонная линия» с председателем райисполкома: какие вопросы задают борисовчане?

06.04.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Нередко к главе региона обращаются члены жилищно-строительных кооперативов. Большинство проблем, с которыми они сталкиваются, связаны с ненадлежащим выполнением обязанностей председателем жилищного кооператива. Так, например, Николай Я., состоящий в кооперативе «Росток-2018», пожаловался на то, что их дом был сдан в эксплуатацию 23 января 2020 года, но до сих пор жильцы не могут заселиться. Причина этого – в доме отсутствует газ, вода, свет. По словам мужчины, решить проблему через председателя кооператива не удается – обращения членов кооператива игнорируются. Геннадий Денгалев разъяснил, что все коммуникации в доме проведены, но для их запуска председатель кооператива должен заключить договор на обслуживание с эксплуатирующей организацией.

Обратилась на «прямую телефонную линию» и жительница кооперативного дома № 60 по ул. Брилевской Татьяна К. Женщина рассказала, что живет на 9 этаже и уже несколько лет борется с проблемой – текут балконы, из-за чего в квартире образуется сырость. Геннадий Денгалев прокомментировал, что так как дом является частной собственностью, то ремонт должен производиться за средства жильцов, и порекомендовал обратиться к председателю жилищного кооператива.

Хочется обратить внимание, что сохранность и состояние жилого фонда должно быть общей заботой всех членов кооператива.

Обеспокоенная ситуацией с повышением цен на некоторые товары в связи с эпидемиологической ситуацией, на «телефонную линию» обратилась Елена Е., проживающая по адресу ул. Строителей, 36. Женщина высказала недовольство по поводу цен на гречку, лимон и имбирь, которые, по ее словам, выросли в несколько раз.

Отдел торговли и услуг уже занимается мониторингом торговых сетей и аптек на предмет повышения цен. Согласно всем рекомендациям цены не должны повышаться более чем на 0,5%. Все предприятия, которые необоснованно поднимают стоимость товаров, будут нести ответственность, – прокомментировал Геннадий Денгалев. При этом он добавил, что имбирь и лимон в Беларуси не выращиваются – это завозной продукт. А в связи с непростой ситуацией во всем мире транспортные расходы по доставке этих товаров увеличились.

Хочется сообщить, что наличие и цена этих продуктов и в значительной степени зависит от импортных поставок из Китая и ряда других азиатских стран. Изменение цен может быть вызвано снижением предложений поставщиков в связи с ограничением поставок. В настоящее время в связи со снятием карантина в КНР объемы поставок из Китая начинают восстанавливаться, что приведет к стабилизации цен на указанные товары. Отметим, что в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь со 2 апреля 2020 открыта телефонная линия по вопросам товаров и существенного роста цен: 80172009202.

С какими еще вопросами обратились к председателю райисполкома жители региона, читайте на страницах «А».

Екатерина ВОРОБЬЕВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две субботы подряд проходила «прямая телефонная линия» председателя Борисовского райисполкома Геннадия Денгалева. Количество поступивших звонков – а их было...
 
Новости дня
Новости общества
 
Могилевская городская спортивная школа продолжает работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика