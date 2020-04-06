«Прямая телефонная линия» с председателем райисполкома: какие вопросы задают борисовчане?

Источник материала: Единство

Нередко к главе региона обращаются члены жилищно-строительных кооперативов. Большинство проблем, с которыми они сталкиваются, связаны с ненадлежащим выполнением обязанностей председателем жилищного кооператива. Так, например, Николай Я., состоящий в кооперативе «Росток-2018», пожаловался на то, что их дом был сдан в эксплуатацию 23 января 2020 года, но до сих пор жильцы не могут заселиться. Причина этого – в доме отсутствует газ, вода, свет. По словам мужчины, решить проблему через председателя кооператива не удается – обращения членов кооператива игнорируются. Геннадий Денгалев разъяснил, что все коммуникации в доме проведены, но для их запуска председатель кооператива должен заключить договор на обслуживание с эксплуатирующей организацией.

Обратилась на «прямую телефонную линию» и жительница кооперативного дома № 60 по ул. Брилевской Татьяна К. Женщина рассказала, что живет на 9 этаже и уже несколько лет борется с проблемой – текут балконы, из-за чего в квартире образуется сырость. Геннадий Денгалев прокомментировал, что так как дом является частной собственностью, то ремонт должен производиться за средства жильцов, и порекомендовал обратиться к председателю жилищного кооператива.

Хочется обратить внимание, что сохранность и состояние жилого фонда должно быть общей заботой всех членов кооператива.

Обеспокоенная ситуацией с повышением цен на некоторые товары в связи с эпидемиологической ситуацией, на «телефонную линию» обратилась Елена Е., проживающая по адресу ул. Строителей, 36. Женщина высказала недовольство по поводу цен на гречку, лимон и имбирь, которые, по ее словам, выросли в несколько раз.

– Отдел торговли и услуг уже занимается мониторингом торговых сетей и аптек на предмет повышения цен. Согласно всем рекомендациям цены не должны повышаться более чем на 0,5%. Все предприятия, которые необоснованно поднимают стоимость товаров, будут нести ответственность, – прокомментировал Геннадий Денгалев. При этом он добавил, что имбирь и лимон в Беларуси не выращиваются – это завозной продукт. А в связи с непростой ситуацией во всем мире транспортные расходы по доставке этих товаров увеличились.

Хочется сообщить, что наличие и цена этих продуктов и в значительной степени зависит от импортных поставок из Китая и ряда других азиатских стран. Изменение цен может быть вызвано снижением предложений поставщиков в связи с ограничением поставок. В настоящее время в связи со снятием карантина в КНР объемы поставок из Китая начинают восстанавливаться, что приведет к стабилизации цен на указанные товары. Отметим, что в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь со 2 апреля 2020 открыта телефонная линия по вопросам товаров и существенного роста цен: 80172009202.

С какими еще вопросами обратились к председателю райисполкома жители региона, читайте на страницах «А».

Екатерина ВОРОБЬЕВА