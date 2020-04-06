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Посевная кампания и успехи молодой аграрной смены

06.04.2020 21:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Топливом обеспечены белорусские аграрии.  Работы по севу ранних яровых и зернобобовых культур уже перешагнули экватор. Обработано больше половины площадей. На сегодня засеяно около полумиллиона гектаров зерновых.В Брестской и Гомельской области план по ранним яровым уже выполнен. На подходе - Гродненский регион. К слову, карту белорусских угодий в этом году пересмотрели. Новшества диктует изменение климата. Чтобы идти с ним в ногу, больше площадей отвели под кукурузу. Сеять ее начнут уже в ближайшее время. Дайджест посевной кампании и успехи молодой аграрной смены - в сюжете Анны Ковалевой.

В семье Панченко - редкие минуты, когда дома все в сборе. Папа спешит поиграть с годовалым Матвеем. Успевает обдумать, что еще нужно сделать по дому. К слову, новенький коттедж под ключ мужчина получил бесплатно от сельхозпредприятия. А еще о том, что посадит на своем огороде. И на работу.

Все поля, отведенные под ранние яровые, в сельхозпредприятии "Пераможнік" уже засеяны

На очереди - подкормка озимых. К слову, в этом году при любом климатическом раскладе здесь ждут хороший урожай. В хозяйстве говорят, даже в прошлогоднюю засуху сумели собрать увесистый каравай. И добавляют: достойные результаты - заслуга именно молодой смены.
О том, что будет агрономом, Анатолий знал с детства. Перед глазами был пример родителей - оба в сельском хозяйстве. Поэтому не только трудолюбие и амбиции, но и гены помогли крепко встать на ноги в этой нелегкой профессии.

Анатолий Панченко,  главный агроном ОАО "Пераможнік": "К своей работе я отношусь очень ответственно. Потому что от моей сферы зависит полностью животноводство. За этот год, если все будет оптимально, то я думаю, что урожай мы соберем рекордный".

Посевная кампания и успехи молодой аграрной смены


Тем более, что техники и топлива в достатке. В купе с хорошими кадрами первый этап посевной здесь прошли вдвое быстрее, чем обычно. И такая картина, к слову, во многих других хозяйствах Беларуси.

На юге страны техника вышла в поля раньше. И на сегодня Брестский и Гомельский регионы сев ранних яровых уже завершили. Остальные области в целом на полпути к финишу.

В этом году карту угодий пересмотрели. В южных регионах под кукурузу площади увеличили

Это и понятно. В последнее время  климат стал более засушливый. Самое время отдать предпочтение устойчивым к жаре культурам
Сегодня в Беларуси ранними яровыми уже засеяно порядка полумиллиона гектаров площадей. Если погода будет благоприятной в ближайшие две недели, в поля выйдут и кукурузные сеялки.

 
 
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Топливом обеспечены белорусские аграрии.  Работы по севу ранних яровых и зернобобовых культур уже перешагнули экватор. Обработано больше половины площадей. На...
 
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