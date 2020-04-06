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Тренд на удаленную работу

В Беларуси сейчас востребованы сотрудники вне офиса

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тренд на удаленную работу стремительно набирает популярность Сейчас все больше работодателей позволяют своим сотрудникам трудиться вне офиса. Теперь запросто оказаться на работе, только проснувшись. Стоит признать -...

Сейчас все больше работодателей позволяют своим сотрудникам трудиться вне офиса. Теперь запросто оказаться на работе, только проснувшись. Стоит признать - удаленная работа - тренд на рынке труда, который в последние годы стремительно набирал популярность.Еще месяц назад более 30 процентов людей на планете начинали свою деятельность прямо из дома. Сегодня цифры стремятся вверх.разбирался в теме.Открыв популярный сайт по поиску работы в Беларуси, применяем фильтр "удаленно". Если ожидали, что вас засыплют предложениями, то, возможно, будете разочарованы. С другой стороны, для тех, кто предпочитает работать из дому, выбор есть.Более 300 вакансий по 20 направлениям. Причем, зарплата указанная в объявлениях, выше средней по стране - около 1300 рублей. Традиционно в лидерах с пометкой "требуется удаленно" - специалисты из сферы IT, продаж и маркетинга.Еще 20 лет назад с трудом представлялось, что сотрудник может выполнять свои обязанности вне офиса, отдав предпочтение парку. Сегодня - вполне себе обыденность. Для Алексея в недавнем прошлом штатного сотрудника IT-компании - это привычный рабочий день. Молодой предприниматель, программист, трудится на проектах норвежской компании удаленно. Найти вакансию было непросто. Мотивировал главный фактор - свобода в организации своего дня. Казалось бы, преимущество удаленки очевидное, хотя и здесь есть свои нюансы.Есть неудобство и для заказчика. Сложнее контролировать выполнение заданий. Кроме того, более 60% руководителей крупных компаний боятся утечки корпоративной информации.Еще вчера у технологических пионеров рынка - США и Японии - вне офиса трудилось около 40 процентов сотрудников. В соседней с нами России - меньше 10.В Беларуси цифры сопоставимы, но с новым потенциалом странового IT-кластера онлайн-офисы и формат удаленки будут только набирать популярность.Мировой рынок труда на пороге большого передела. В условиях глобальной пандемии частные компании готовы идти на сокращения и ужимать штат. Наверняка это почувствуют и те белорусы, которые работают на аутсорсинге для международных офисов. Юристы советуют внимательно изучать договор.Но на практике отстоять свое право на работу в иностранной юрисдикции не так просто. Трудовой кодекс Беларуси регулирует взаимоотношения нанимателя и сотрудника, оформленные только внутри страны. Впрочем, в нынешней ситуации предприниматели и топ-менеджеры видят и положительную сторону. Растущий тренд на удаленку внутри страны - это лакмусовая бумажка для отечественного бизнеса и сотрудников. Индикатор и подсказка, как работать компаниям, уже завтрашнего дня.