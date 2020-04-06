ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тренд на удаленную работу стремительно набирает популярность

06.04.2020 21:58 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сейчас все больше работодателей позволяют своим сотрудникам трудиться вне офиса. Теперь запросто оказаться на работе, только проснувшись. Стоит признать - удаленная работа -  тренд на рынке труда, который в последние годы стремительно набирал популярность. 

Еще месяц назад более 30 процентов людей на планете начинали свою деятельность прямо из дома. Сегодня цифры стремятся вверх. Евгений Каллаур разбирался в теме.

Тренд на удаленную работу

Открыв популярный сайт по поиску работы в  Беларуси, применяем фильтр "удаленно". Если ожидали, что вас засыплют предложениями, то, возможно, будете разочарованы. С другой стороны, для тех, кто предпочитает работать из дому, выбор есть. 
Более  300 вакансий  по 20 направлениям.  Причем, зарплата указанная в  объявлениях, выше средней по стране -  около 1300 рублей. Традиционно в лидерах  с пометкой "требуется удаленно" - специалисты из сферы IT,  продаж и маркетинга.  
Еще 20 лет назад с трудом представлялось, что сотрудник может выполнять свои обязанности вне офиса, отдав предпочтение парку. Сегодня - вполне себе обыденность. Для Алексея в недавнем прошлом штатного сотрудника IT-компании - это привычный рабочий день. Молодой предприниматель, программист, трудится на проектах норвежской компании удаленно. Найти вакансию было непросто. Мотивировал главный фактор - свобода в организации своего дня. Казалось бы, преимущество удаленки очевидное, хотя и здесь есть свои нюансы. 

Алексей Пасейшвили, индивидуальный предприниматель: "Я начинаю работать обычно на 2 часа раньше, чем заказчики, потому, что у нас разница в часовом поясе. Есть такая проблема, что, если работаешь дома, то отвлекаешься на сходить в магазин, приготовить еду. Но это можно все быстро сделать".

Есть неудобство и для заказчика. Сложнее контролировать выполнение заданий. Кроме того, более 60% руководителей крупных компаний боятся утечки корпоративной информации. 


Тренд на удаленную работу стремительно набирает популярность

В Беларуси сейчас востребованы сотрудники вне офиса 

Еще вчера у технологических пионеров рынка - США и Японии - вне офиса трудилось около 40 процентов сотрудников. В соседней с нами России - меньше 10. 
В Беларуси цифры сопоставимы, но с новым потенциалом странового IT-кластера онлайн-офисы и формат удаленки будут только набирать популярность.
Мировой рынок труда на пороге большого передела. В условиях глобальной пандемии частные компании готовы идти на сокращения и ужимать штат. Наверняка это почувствуют и те белорусы, которые работают на аутсорсинге для международных офисов. Юристы советуют внимательно изучать договор.

Валентина Масловская,  начальник Главного юридического управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси: "В трудовом договоре должны все равно отражаться обязательные условия.  И это гарантии для работника. Прежде всего, условия оплаты труда. Выплата зарплаты не менее минимальной зарплаты, выплата зарплаты в те дни, которые указаны в трудовом договоре. предоставление трудового отпуска не менее 24 рабочих дней".

Но на практике отстоять свое право на работу в иностранной юрисдикции не так просто. Трудовой кодекс Беларуси регулирует взаимоотношения нанимателя и сотрудника, оформленные только внутри страны. Впрочем, в нынешней ситуации предприниматели и топ-менеджеры видят и положительную  сторону. Растущий тренд на удаленку внутри страны - это лакмусовая бумажка для отечественного бизнеса и сотрудников. Индикатор и подсказка, как работать компаниям, уже завтрашнего дня. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас все больше работодателей позволяют своим сотрудникам трудиться вне офиса. Теперь запросто оказаться на работе, только проснувшись. Стоит признать -...
 
Новости дня
Новости общества
 
Посевная кампания и успехи молодой аграрной смены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика