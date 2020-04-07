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На стройке Полоцкого моста в Витебске монтируют трамвайные пути. И они будут необычные
07.04.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полоцкий путепровод в Витебске построен на 70%. Сейчас на объекте монтируют трамвайные пути. Затем начнут укладывать тротуары,
Рабочие уже монтируют на мосту трамвайные пути. Они будут бесшумными: такая технология применяется в Витебске впервые. За опытом по их прокладке наши строители ездили в Минск.
В некоторых местах уже готовы тротуары для укладки плитки. К работе приступили и озеленители: они делают участки для газонов.
Ведутся работы и на будущем пешеходном переходе: он расположится под мостом — от улицы Советской Армии.
Напомним, Полоцкий путепровод власти
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Ведутся работы и на будущем пешеходном переходе: он расположится под мостом - от улицы Советской Армии.
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