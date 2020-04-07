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Видите, что в магазине подскочили цены на молоко и хлеб - звоните в КГК
07.04.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Комитет госконтроля Витебской области до 30 апреля проводит «горячие линии» по вопросам повышения розничных цен в магазинах на социально значимые товары, а также отсутствия их в продаже,
Если вы увидели, что в магазинах значительно подняли цены на молоко, творог, сметану, хлеб, мясо (свинину, говядину), птицу, колбасу вареную, рыбу мороженую, масло растительное, картофель, капусту, яблоки, крупы, муку и другие необходимые товары, а также что в продаже нет необходимого ассортимента, — звоните в КГК по области.
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Горячие линии работают до 30 апреля.
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