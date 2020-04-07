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Видите, что в магазине подскочили цены на молоко и хлеб - звоните в КГК

07.04.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет госконтроля Витебской области до 30 апреля проводит «горячие линии» по вопросам повышения розничных цен в магазинах на социально значимые товары, а также отсутствия их в продаже, сообщает ведомство.

Если вы увидели, что в магазинах значительно подняли цены на молоко, творог, сметану, хлеб, мясо (свинину, говядину), птицу, колбасу вареную, рыбу мороженую, масло растительное, картофель, капусту, яблоки, крупы, муку и другие необходимые товары, а также что в продаже нет необходимого ассортимента, — звоните в КГК по области.

Звонки от жителей Витебска принимают до 30 апреля с 10.00 до 11.00 по телефону 8 0212 37-54-53.

Жители Орши, Оршанского, Дубровенского, Толочинского районов могут звонить по телефону: 8 0216 51−09−16.

Для жителей Новополоцка и Полоцка, Верхнедвинского, Россонского, Ушачского районов горячая линия работает по телефону: 8 0214 74−87−50.

 
Теги: Витебск
 
 
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