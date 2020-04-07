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8 апреля сотрудники военных комиссариатов Республики Беларусь отмечают свой профессиональный праздник

07.04.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Напомню читателям, что дата выбрана не случайно. В этот день  в 1918 году Совет Народных Комиссаров учредил волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам.

Со временем мобилизация превратилась в одну из важнейших функций государства. Наряду с планированием мобилизационного развертывания Вооруженных Сил стали планировать перевод на военное время экономики страны, государственного аппарата, транспорта, связи, здравоохранения, финансов, сельского хозяйства, торговли и других необходимых институтов.

В настоящее время в составе белорусской армии  функционирует  99 военных комиссариатов, из них шесть областных, военный комиссариат г. Минска, объединенные городские и объединенные районные военные комиссариаты. Они являются местными органами военного управления, которые совместно с местными исполнительными и распорядительными органами обеспечивают выполнение законодательства  в области обороны  и безопасности государства. По содержанию и характеру выполняемых задач — это связующее звено между воинскими частями, местной администрацией и населением страны.

В настоящее время на военные комиссариаты возложены следующие функции: военно-мобилизационная и учетно-призывная работа, проведение мобилизации людских и транспортных ресурсов, призыв граждан на срочную военную службу и службу в резерве, отбор и подготовка кандидатов для поступления в военные учебные заведения и на военную службу по контракту, организация территориальной обороны в городе и районе.

Большая работа проводится военным комиссариатом по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, социально-правовому и пенсионному обеспечению участников Великой Отечественной войны, ветеранов Вооруженных Сил, военных пенсионеров, а также по решению ряда других задач.

Военный комиссариат Несвижского и Копыльского районов немногочисленный по своему штату, однако на плечи его сотрудников возложен непростой, ответственный фронт обязанностей. Сегодня мы стараемся работать так, чтобы приумножить свои профессиональные навыки.  Мне хочется поблагодарить коллектив за усердие, добросовестность и ответственное отношение.

Не могу не отметить людей, которые посвятили многие годы своей жизни работе в военном комиссариате, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Ваши славные традиции и богатый опыт стали достойным примером для сегодняшнего поколения сотрудников  комиссариата.

Поздравляю работников и ветеранов военного комиссариата  с профессиональным праздником! Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни, мирного неба над нашей Родиной — Республикой Беларусь!

Алексей Котяхов,

военный комиссар Несвижского и Копыльского районов.

 


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Теги: Минск
 
 
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Напомню читателям, что дата выбрана не случайно. В этот день  в 1918 году Совет Народных Комиссаров учредил волостные, уездные, губернские
 
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