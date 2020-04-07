На озере Юбилейном под Гродно появились беседка-ротонда и велопарковка

Источник материала: Tut.by

На берегу Юбилейного озера, что под Гродно, появилась беседка-ротонда. А рядом установили информационное табло, где в скором времени появятся карты велосипедных маршрутов, и соорудили велопарковку под крышей, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

Объекты появились на международном веломаршруте Гродно — Сокулка, обустройство которого продолжается на территории Беларуси и Польши в рамках проекта «Шляхам Тызенгауза».

Его начали в 2019 году в Гродно и польской Сокулке.





















Веломаршрут протяженностью 59 километров будет связывать два старинных здания, которые находятся в Гродно и Сокулке и которые были построены под руководством Антония Тизенгауза 250 лет назад. Бюджет проекта — 2 млн евро.