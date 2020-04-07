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На озере Юбилейном под Гродно появились беседка-ротонда и велопарковка

07.04.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На берегу Юбилейного озера, что под Гродно, появилась беседка-ротонда. А рядом установили информационное табло, где в скором времени появятся карты велосипедных маршрутов, и соорудили велопарковку под крышей, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

Объекты появились на международном веломаршруте Гродно — Сокулка, обустройство которого продолжается на территории Беларуси и Польши в рамках проекта «Шляхам Тызенгауза».

Его начали в 2019 году в Гродно и польской Сокулке.






Веломаршрут протяженностью 59 километров будет связывать два старинных здания, которые находятся в Гродно и Сокулке и которые были построены под руководством Антония Тизенгауза 250 лет назад. Бюджет проекта — 2 млн евро.

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Теги: Гродно
 
 
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На берегу Юбилейного озера, что под Гродно появилась беседка-ротонда.
 
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