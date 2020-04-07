|
На озере Юбилейном под Гродно появились беседка-ротонда и велопарковка
07.04.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На берегу Юбилейного озера, что под Гродно, появилась беседка-ротонда. А рядом установили информационное табло, где в скором времени появятся карты велосипедных маршрутов, и соорудили велопарковку под крышей,
Объекты появились на международном веломаршруте Гродно — Сокулка, обустройство которого продолжается на территории Беларуси и Польши в рамках проекта «Шляхам Тызенгауза».
Его начали в 2019 году в Гродно и польской Сокулке.
Веломаршрут протяженностью 59 километров будет связывать два старинных здания, которые находятся в Гродно и Сокулке и которые были построены под руководством Антония Тизенгауза 250 лет назад. Бюджет проекта — 2 млн евро.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На берегу Юбилейного озера, что под Гродно появилась беседка-ротонда.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)