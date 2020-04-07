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Аневризма аорты. Причины возникновения и профилактика

07.04.2020 11:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В теле человека столько сосудов, что если сложить их в длину, получится примерно 96 000 километров. Получается, что длины всех сосудов человеческого тела хватит, чтобы два раза обернуть земной шар. Артерия - это самый крупный сосуд. Предлагаем узнать, как он работает. 
В диаметре аорту сравнивают с садовым шлангом. Она достаточно большая, потому что это основной поставщик  крови, обогащенной кислородом, к другим органам.

Аорту принято делить на три части: 

  • восходящая аорта (от нее отходят коронарные артерии, снабжающие кровью сердце);
  • дуга аорты (питает голову, бронхи, шею, руки посредством соответствующих артерий);
  • нисходящая аорта (обеспечивает кровоснабжение органов грудной клетки и брюшины).

Самое распространенное заболевание аорты - атеросклероз, или аневризма. 


Аневризма - расширение сосуда


Аневризмой брюшной аорты называют расширенный участок в нижнем отделе аорты. Аорта отходит непосредственно от сердца и проходит через грудную клетку и живот, давая ветви ко всем внутренним органам и конечностям. Поскольку аорта является основным кровеносным сосудом, разрыв ее аневризмы может приводить к опасному для жизни кровотечению.

Аневризмы брюшного отдела аорты часто растут медленно и обычно не вызывают никаких симптомов, что затрудняет их выявление. Некоторые аневризмы так никогда и не разрываются, некоторые практически не увеличиваются с годами, хотя нередко бывает и противоположная ситуация, когда аневризма растет, и растет быстро. 

По мере роста аневризмы брюшной аорты у некоторых пациентов могут появляться определенные ощущения, например:

  1. Чувство пульсации рядом с пупком
  2. Глубокая, постоянная боль в животе или в одной части живота
  3. Боль в спине

Клиника аневризмы брюшной аорты проявляется преходящими или постоянными разлитыми болями, дискомфортом в области живота, отрыжкой, тяжестью, ощущением переполнения желудка, тошнотой, рвотой, дисфункцией кишечника, похуданием. 

Атеросклероз - это процесс, при котором жиры и некоторые другие вещества скапливаются внутри стенки кровеносного сосуда. Пораженные атеросклерозом сосуды имеют повышенный риск аневризматического расширения.

Контролируйте свое артериальное давление, чтобы избежать неприятностей!

Из-за большого диаметра аорта особенно чувствительна к перепадам артериального давления. Ежесекундно ей приходится испытывать серьезную нагрузку, продвигая кровь, которую выталкивает сердце. И если давление повышается, возрастает напряжение в стенках аорты. Выдерживать такие колебания ей удается благодаря своей эластичности.

Причины возникновения аневризмы:

  • Атеросклероз
  • Гипертония
  • Возраст
  • Инфекции
  • Генетика 
  • Курение

Аневризмы чаще наблюдаются у мужчин!


Важный момент - регулирование физической активности. Если же аневризма уже была диагностирована, активность стоит снизить. В обязательном порядке исключается употребление большого количества кофе, соленой и острой пищи. Правильное питание при аневризме основывается на вегетарианских супах, на овощах и свежих фруктах, а также на молочных продуктах.
 
 
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В теле человека столько сосудов, что если сложить их в длину, получится примерно 96 000 километров. Получается, что длины всех сосудов человеческого тела хватит, чтобы...
 
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