Источник материала: БT

восходящая аорта (от нее отходят коронарные артерии, снабжающие кровью сердце);

дуга аорты (питает голову, бронхи, шею, руки посредством соответствующих артерий);

нисходящая аорта (обеспечивает кровоснабжение органов грудной клетки и брюшины).





Аневризма - расширение сосуда

Чувство пульсации рядом с пупком Глубокая, постоянная боль в животе или в одной части живота Боль в спине

Атеросклероз

Гипертония

Возраст

Инфекции

Генетика

Курение

Аневризмы чаще наблюдаются у мужчин!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аневризма аорты. Причины возникновения и профилактика В теле человека столько сосудов, что если сложить их в длину, получится примерно 96 000 километров. Получается, что длины всех сосудов человеческого тела хватит, чтобы...

В теле человека столько сосудов, что если сложить их в длину, получится примерно 96 000 километров. Получается, что длины всех сосудов человеческого тела хватит, чтобы два раза обернуть земной шар. Артерия - это самый крупный сосуд. Предлагаем узнать, как он работает.В диаметре аорту сравнивают с садовым шлангом. Она достаточно большая, потому что это основной поставщик крови, обогащенной кислородом, к другим органам.Самое распространенное заболевание аорты - атеросклероз, или аневризма.Аневризмой брюшной аорты называют расширенный участок в нижнем отделе аорты. Аорта отходит непосредственно от сердца и проходит через грудную клетку и живот, давая ветви ко всем внутренним органам и конечностям. Поскольку аорта является основным кровеносным сосудом, разрыв ее аневризмы может приводить к опасному для жизни кровотечению.Аневризмы брюшного отдела аорты часто растут медленно и обычно не вызывают никаких симптомов, что затрудняет их выявление. Некоторые аневризмы так никогда и не разрываются, некоторые практически не увеличиваются с годами, хотя нередко бывает и противоположная ситуация, когда аневризма растет, и растет быстро.Клиника аневризмы брюшной аорты проявляется преходящими или постоянными разлитыми болями, дискомфортом в области живота, отрыжкой, тяжестью, ощущением переполнения желудка, тошнотой, рвотой, дисфункцией кишечника, похуданием.- это процесс, при котором жиры и некоторые другие вещества скапливаются внутри стенки кровеносного сосуда. Пораженные атеросклерозом сосуды имеют повышенный риск аневризматического расширения.Из-за большого диаметра аорта особенно чувствительна к перепадам артериального давления. Ежесекундно ей приходится испытывать серьезную нагрузку, продвигая кровь, которую выталкивает сердце. И если давление повышается, возрастает напряжение в стенках аорты. Выдерживать такие колебания ей удается благодаря своей эластичности.Важный момент - регулирование физической активности. Если же аневризма уже была диагностирована, активность стоит снизить. В обязательном порядке исключается употребление большого количества кофе, соленой и острой пищи. Правильное питание при аневризме основывается на вегетарианских супах, на овощах и свежих фруктах, а также на молочных продуктах.