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Аневризма аорты. Причины возникновения и профилактика
07.04.2020 11:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ теле человека столько сосудов, что если сложить их в длину, получится примерно 96 000 километров. Получается, что длины всех сосудов человеческого тела хватит, чтобы два раза обернуть земной шар. Артерия - это самый крупный сосуд. Предлагаем узнать, как он работает.
В диаметре аорту сравнивают с садовым шлангом. Она достаточно большая, потому что это основной поставщик крови, обогащенной кислородом, к другим органам.
Аорту принято делить на три части:
Самое распространенное заболевание аорты - атеросклероз, или аневризма.
Аневризма - расширение сосуда
Аневризмой брюшной аорты называют расширенный участок в нижнем отделе аорты. Аорта отходит непосредственно от сердца и проходит через грудную клетку и живот, давая ветви ко всем внутренним органам и конечностям. Поскольку аорта является основным кровеносным сосудом, разрыв ее аневризмы может приводить к опасному для жизни кровотечению.
Аневризмы брюшного отдела аорты часто растут медленно и обычно не вызывают никаких симптомов, что затрудняет их выявление. Некоторые аневризмы так никогда и не разрываются, некоторые практически не увеличиваются с годами, хотя нередко бывает и противоположная ситуация, когда аневризма растет, и растет быстро.
По мере роста аневризмы брюшной аорты у некоторых пациентов могут появляться определенные ощущения, например:
Клиника аневризмы брюшной аорты проявляется преходящими или постоянными разлитыми болями, дискомфортом в области живота, отрыжкой, тяжестью, ощущением переполнения желудка, тошнотой, рвотой, дисфункцией кишечника, похуданием.
Атеросклероз - это процесс, при котором жиры и некоторые другие вещества скапливаются внутри стенки кровеносного сосуда. Пораженные атеросклерозом сосуды имеют повышенный риск аневризматического расширения.
Контролируйте свое артериальное давление, чтобы избежать неприятностей!
Из-за большого диаметра аорта особенно чувствительна к перепадам артериального давления. Ежесекундно ей приходится испытывать серьезную нагрузку, продвигая кровь, которую выталкивает сердце. И если давление повышается, возрастает напряжение в стенках аорты. Выдерживать такие колебания ей удается благодаря своей эластичности.
Причины возникновения аневризмы:
Аневризмы чаще наблюдаются у мужчин!
Важный момент - регулирование физической активности. Если же аневризма уже была диагностирована, активность стоит снизить. В обязательном порядке исключается употребление большого количества кофе, соленой и острой пищи. Правильное питание при аневризме основывается на вегетарианских супах, на овощах и свежих фруктах, а также на молочных продуктах.
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В теле человека столько сосудов, что если сложить их в длину, получится примерно 96 000 километров. Получается, что длины всех сосудов человеческого тела хватит, чтобы...
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