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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске начали осваивать проведение тренировок онлайн Популярны стали в столице и тренировки онлайн. Как показала практика, таким образом можно заниматься даже контактными видами спорта, к примеру, кикбоксингом....

Популярны стали в столице и тренировки онлайн. Как показала практика, таким образом можно заниматься даже контактными видами спорта, к примеру, кикбоксингом. Передовой опыт уже освоил один столичный клуб. Задания тренер дает в клубе, а камеры передают сигнал через интернет. Клиенты подключаются к аккаунту по паролю и проводят тренировки дома. Как признаются сами любители, при такой форме занятий не хватает клубной атмосферы, но готовы потерпеть до лучших времен. С другой стороны, находятся и настоящие приверженцы здорового образа жизни, которые по старинке посещают залы, соблюдая при этом все рекомендованные меры гигиены и дезинфекции.По словам руководства клуба, занятия спортом онлайн в большей степени освоили даже не белорусы, а те, кто застрял в вынужденной изоляции за рубежом. К примеру, в России или Испании. Кто-то занимается дома, кто-то в подвале или гараже, но трудные условия людей не останавливают. А только закаляют.