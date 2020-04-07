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В Минске начали осваивать проведение тренировок онлайн
07.04.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПопулярны стали в столице и тренировки онлайн. Как показала практика, таким образом можно заниматься даже контактными видами спорта, к примеру, кикбоксингом. Передовой опыт уже освоил один столичный клуб. Задания тренер дает в клубе, а камеры передают сигнал через интернет. Клиенты подключаются к аккаунту по паролю и проводят тренировки дома. Как признаются сами любители, при такой форме занятий не хватает клубной атмосферы, но готовы потерпеть до лучших времен. С другой стороны, находятся и настоящие приверженцы здорового образа жизни, которые по старинке посещают залы, соблюдая при этом все рекомендованные меры гигиены и дезинфекции.
По словам руководства клуба, занятия спортом онлайн в большей степени освоили даже не белорусы, а те, кто застрял в вынужденной изоляции за рубежом. К примеру, в России или Испании. Кто-то занимается дома, кто-то в подвале или гараже, но трудные условия людей не останавливают. А только закаляют.
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Популярны стали в столице и тренировки онлайн. Как показала практика, таким образом можно заниматься даже контактными видами спорта, к примеру, кикбоксингом....
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