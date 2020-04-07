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Православные верующие отмечают Благовещение

07.04.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Этот праздник относится к числу двунадесятых и имеет двойной господско-богородичный статус. Именно в этот день Богородице явился архангел Гавриил и сообщил ей радостную весть о том, что она станет матерью Спасителя. Среди традиций праздника - выпекание просфор. В этот день на богослужениях можно увидеть священство в голубых одеждах, которые символизируют чистоту и непорочность.

На Благовещение совершается литургия Иоанна Златоуста. Это указывает на особый праздничный смысл богослужения. Это типично для больших церковных праздников, но необычно для Великого поста. 
 
 
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Этот праздник относится к числу двунадесятых и имеет двойной господско-богородичный статус. Именно в этот день Богородице явился архангел Гавриил и сообщил ей...
 
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