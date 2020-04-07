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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Православные верующие отмечают Благовещение Этот праздник относится к числу двунадесятых и имеет двойной господско-богородичный статус. Именно в этот день Богородице явился архангел Гавриил и сообщил ей...

Этот праздник относится к числу двунадесятых и имеет двойной господско-богородичный статус. Именно в этот день Богородице явился архангел Гавриил и сообщил ей радостную весть о том, что она станет матерью Спасителя. Среди традиций праздника - выпекание просфор. В этот день на богослужениях можно увидеть священство в голубых одеждах, которые символизируют чистоту и непорочность.На Благовещение совершается литургия Иоанна Златоуста. Это указывает на особый праздничный смысл богослужения. Это типично для больших церковных праздников, но необычно для Великого поста.