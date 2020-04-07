ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сегодня Всемирный день здоровья. В этом году он посвящен медикам и акушеркам

07.04.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Всемирный день здоровья сегодня отмечают по всему земному шару, в том числе и в Беларуси. В этом году ВОЗ посвятила праздник медсестрам и акушеркам. По данным Национального статистического комитета нашей страны, за прошлый год в организациях здравоохранения республики работали 88 000 медицинских сестер и чуть более 4 500 акушерок. Мода на здоровый образ жизни больше и больше охватывает Беларусь. За последние 10 лет количество тех, кто занимается спортом, увеличилось почти на 5 процентов. На начало 2020 физической культурой занимались более 30 процентов городского населения и почти 17,5 сельского. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирный день здоровья сегодня отмечают по всему земному шару, в том числе и в Беларуси. В этом году ВОЗ посвятила праздник медсестрам и акушеркам. По данным...
 
Новости дня
Новости общества
 
При хорошей погоде и темпы высокие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика