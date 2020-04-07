При хорошей погоде и темпы высокие

Источник материала: Чырвоны прамень

На вопрос, мешает ли что-нибудь ходу работ, заместитель директора ОАО «Проземле-Агро» Денис Шаститко уверенно отвечает: в организационном плане проблем нет. Только небесная канцелярия иногда подводит. Если тёплая погода установится, темпы труженики смогут поддерживать высокие. Для этого всё имеется.





Работы много. На данный момент два посевных агрегата задействованы в полной мере. Примерно по 30 гектаров на каждый реально засевать. Мы увидели проземлянский мехотряд в деле на поле недалеко от городской черты. В районе бывшего асфальтного завода осуществлялся сев гороха.

– Важно, что качество сева выдерживаем на высоком уровне, – говорит заместитель директора.

– Семена сплошь элитные. Работы проводим в оптимальные агрономические сроки. Бобовые для нас крайне важны. Поголовье большое. А это чистый белок. После будем кукурузу сеять. Тысячу гектаров запланировали. В том числе часть – на семена. Тогда в зимний сезон сбалансированный рацион бурёнкам обеспечен. Многое подчинено интересам животноводства. Таково требование дня.

Угодий у сельхозпредприятия хватает. Кроме так называемых ближних земель, есть и дальние. Например, вблизи Антополья. И туда приходится технику отправлять. Опытным механизаторам к этому не привыкать. Командировки по району – дело привычное для последних лет.

Успехи во многом определяют люди. Из года в год, рассказывая о посевной, называем одни и те же фамилии. Они давно на слуху. Механизаторы ОАО «Проземле-Агро» Николай Шаститко и Владимир Жилинский – явные лидеры этой весны. Как говорится, надежда и опора. Трудятся на посевных агрегатах добросовестно и весьма результативно. То же самое можно сказать и о Дмитрии Вишневском, Петре Зенько, Сергее Ершове. Кто-то почвы готовит, кто-то семена подвозит – всякая работа важна. Мехотряд должен функционировать без сбоев.

По основным расценкам применяются разного рода бонусы. Премия положена за первую сотню посеянных гектаров и так далее. Работаешь качественно – тоже будешь поощрён. Всегда можно найти дополнительные стимулы.

– Теперь всё зависит от нас, – рассуждают опытные механизаторы. – Нельзя сроков упускать. Промедление чревато недобором урожая. Нам же его потом и убирать. Хочется, чтобы во второй половине лета глаз радовался, глядя на поля.

Во время весеннего сева всегда рассчитывают труженики на щедрые нивы. Хочется, чтобы надежды эти обязательно оправдались.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.