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В Беларуси введено регулирование цен на маски и антисептик
07.04.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМедицинские маски и антисептики, в том числе гели и спреи, сейчас в перечне социально значимых товаров. Таким образом, цены на них регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Данный шаг - реакция на повышенный спрос на эти товары на внутреннем рынке Беларуси и мера недопущения необоснованного роста цен на них со стороны производителей, поставщиков или аптечной сети.
По всем вопросам необоснованного роста цен и тарифов на внутреннем рынке, а также наличия товаров можно обращаться на горячую линию МАРТ. По каждому случаю проводится проверка.
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Медицинские маски и антисептики, в том числе гели и спреи, сейчас в перечне социально значимых товаров. Таким образом, цены на них регулируются Министерством...
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