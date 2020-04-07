На участке Пинского пограничного отряда с украинской стороны прекращается пропуск граждан

Источник материала: Полесская правда



По официальной информации украинской стороны 7 апреля с 00:00 по киевскому времени Украина прекращает пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком. Эвакуация украинцев будет осуществляться исключительно авиа или ж/д транспортом. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинском погранотряде.

В зоне ответственности Пинского погранотряда полностью вводятся ограничения на передвижение (в т.ч. и грузовых транспортных средств) в украинских пунктах пропуска:

«Самары» (с белорусской стороны «Дивин»),

«Дольск» (с белорусской стороны «Мохро»),

«Прикладники» (с белорусской стороны «Невель»),

«Городище» (с белорусской стороны «Верхний Теребежов»).

В железнодорожном пункте пропуска «Удрицк» (с белорусской стороны «Горынь») будет осуществляться пропуск только грузовых поездов.

Сообщается также, что граждане Украины смогут вернуться домой только на автотранспорте через определенные пункты пропуска:

«Доманово» (с белорусской стороны «Мокраны»),

«Выступовичи» («Новая Рудня»),

«Славутич» («Комарин»),

«Новые Яриловичи» («Новая Гута»),

«Сеньковка» («Веселовка»).

В то же время в белорусских пунктах пропуска ограничений по выезду граждан Украины нет. Беларусь готова оказать содействие жителям соседнего государства в их возвращении домой.

Информацию по въезду в Украину рекомендуем уточнять в посольстве и консульских учреждениях этого государства.

«Как сообщает украинская сторона, данные меры вводятся в рамках противодействия распространению COVID-19. Такой порядок въезда в Украину будет действовать предварительно до 24 апреля включительно», – подытожили в Пинском погранотряде.