|
На участке Пинского пограничного отряда с украинской стороны прекращается пропуск граждан
07.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В зоне ответственности Пинского погранотряда полностью вводятся ограничения на передвижение (в т.ч. и грузовых транспортных средств) в украинских пунктах пропуска:
Сообщается также, что граждане Украины смогут вернуться домой только на автотранспорте через определенные пункты пропуска:
В то же время в белорусских пунктах пропуска ограничений по выезду граждан Украины нет. Беларусь готова оказать содействие жителям соседнего государства в их возвращении домой.
Информацию по въезду в Украину рекомендуем уточнять в посольстве и консульских учреждениях этого государства.
«Как сообщает украинская сторона, данные меры вводятся в рамках противодействия распространению COVID-19. Такой порядок въезда в Украину будет действовать предварительно до 24 апреля включительно», – подытожили в Пинском погранотряде.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)