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На участке Пинского пограничного отряда с украинской стороны прекращается пропуск граждан

07.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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На участке Пинского пограничного отряда с украинской стороны прекращается пропуск граждан
По официальной информации украинской стороны 7 апреля с 00:00 по киевскому времени Украина прекращает пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком. Эвакуация украинцев будет осуществляться исключительно авиа или ж/д транспортом. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинском погранотряде.

В зоне ответственности Пинского погранотряда полностью вводятся ограничения на передвижение (в т.ч. и грузовых транспортных средств) в украинских пунктах пропуска:

  • «Самары» (с белорусской стороны «Дивин»),
  • «Дольск» (с белорусской стороны «Мохро»),
  • «Прикладники» (с белорусской стороны «Невель»),
  • «Городище»  (с белорусской стороны «Верхний Теребежов»).
  • В железнодорожном пункте пропуска «Удрицк» (с белорусской стороны «Горынь») будет осуществляться пропуск только грузовых поездов.

Сообщается также, что граждане Украины смогут вернуться домой только на автотранспорте через определенные пункты пропуска:

  • «Доманово» (с белорусской стороны «Мокраны»),
  • «Выступовичи» («Новая Рудня»),
  • «Славутич» («Комарин»),
  • «Новые Яриловичи» («Новая Гута»),
  • «Сеньковка» («Веселовка»).

В то же время в белорусских пунктах пропуска ограничений по выезду граждан Украины нет. Беларусь готова оказать содействие жителям соседнего государства в их возвращении домой.

Информацию по въезду в Украину рекомендуем уточнять в посольстве и консульских учреждениях этого государства.

«Как сообщает украинская сторона, данные меры вводятся в рамках противодействия распространению COVID-19. Такой порядок въезда в Украину будет действовать предварительно до 24 апреля включительно», – подытожили в Пинском погранотряде.

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