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Профсоюзы помогают пожилым людям на селе
07.04.2020 09:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Гродненской области профсоюзы вместе с Потребкооперацией оказывают помощь пожилым людям на селе. Теперь автомагазины наряду с продуктами питания доставляют нуждающимся медикаменты. Маршруты скорректированы так, чтобы добраться до всех, даже самых отдаленных деревень. Перед покупкой сельчанам предлагают воспользоваться антисептиками и надеть медицинскую маску. Повсеместно внедрен принцип остановки по требованию, когда автолавка подъезжает непосредственно к дому пожилых людей. По инициативе профсоюзов также были закуплены индивидуальные средства защиты и антисептики для всех работников торговли Гродненской области.
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В Гродненской области профсоюзы вместе с Потребкооперацией оказывают помощь пожилым людям на селе. Теперь автомагазины наряду с продуктами питания доставляют...
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