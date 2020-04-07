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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Профсоюзы помогают пожилым людям на селе В Гродненской области профсоюзы вместе с Потребкооперацией оказывают помощь пожилым людям на селе. Теперь автомагазины наряду с продуктами питания доставляют...

В Гродненской области профсоюзы вместе с Потребкооперацией оказывают помощь пожилым людям на селе. Теперь автомагазины наряду с продуктами питания доставляют нуждающимся медикаменты. Маршруты скорректированы так, чтобы добраться до всех, даже самых отдаленных деревень. Перед покупкой сельчанам предлагают воспользоваться антисептиками и надеть медицинскую маску. Повсеместно внедрен принцип остановки по требованию, когда автолавка подъезжает непосредственно к дому пожилых людей. По инициативе профсоюзов также были закуплены индивидуальные средства защиты и антисептики для всех работников торговли Гродненской области.