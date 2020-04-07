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В Беларуси вводят запрет на посещение лесов. Пока в списке два района

07.04.2020 10:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С начала года в Беларуси произошло уже больше 200 лесных пожаров. В южных регионах начали вводить запреты на посещение лесов. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.


Фото: Иван Яриванович

«В связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории Мозырского и Столинского районов введены временные ограничения на посещения лесов», — говорится в сообщении.

В регионах сложился IV класс пожарной опасности: стоит жаркая, сухая погода, нет осадков, пожар может возникнуть от малейшей искры.

В ближайшие дни меры ограничительного характера могут быть введены и в других регионах Брестской и Гомельской областей.

Всего с начала года произошло уже 208 лесных пожаров. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ведомстве пояснили, что негативное влияние на ситуацию оказало отсутствие климатической зимы: не было осадков — в почве не хватает влаги. При этом основной причиной лесных пожаров остается человеческий фактор: люди выжигают сухую растительность, нарушая при этом требования безопасности. В связи со сложной обстановкой, государственную лесную охрану перевели на усиленный вариант несения службы.

В Минлесхозе напомнили, что нарушение запрета на посещение лесов грозит штрафом до 25 базовых величин (675 рублей. — Прим. TUT.BY).

Узнать, посещение каких лесов под запретом, можно на интерактивной карте ведомства.

 
 
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Всего с начала года произошло уже 208 лесных пожаров. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
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