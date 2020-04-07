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В Беларуси вводят запрет на посещение лесов. Пока в списке два района
07.04.2020 10:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С начала года в Беларуси произошло уже больше 200 лесных пожаров. В южных регионах начали вводить запреты на посещение лесов. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.
«В связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории Мозырского и Столинского районов введены временные ограничения на посещения лесов», — говорится в сообщении.
В регионах сложился IV класс пожарной опасности: стоит жаркая, сухая погода, нет осадков, пожар может возникнуть от малейшей искры.
В ближайшие дни меры ограничительного характера могут быть введены и в других регионах Брестской и Гомельской областей.
Всего с начала года произошло уже 208 лесных пожаров. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В ведомстве пояснили, что негативное влияние на ситуацию оказало отсутствие климатической зимы: не было осадков — в почве не хватает влаги. При этом основной причиной лесных пожаров остается человеческий фактор: люди выжигают сухую растительность, нарушая при этом требования безопасности. В связи со сложной обстановкой, государственную лесную охрану перевели на усиленный вариант несения службы.
В Минлесхозе напомнили, что нарушение запрета на посещение лесов грозит штрафом до 25 базовых величин (675 рублей. — Прим. TUT.BY).
Узнать, посещение каких лесов под запретом, можно на
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Всего с начала года произошло уже 208 лесных пожаров. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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