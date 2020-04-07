ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Парня с тяжелыми травмами нашли на перегоне возле Ратомки - похоже, минчанин попал под поезд

07.04.2020 10:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минчанин попал под поезд на перегоне между Ратомкой и Крыжовкой. Подробности сообщает МВД Беларуси в официальном аккаунте в твиттере.


Фото: pixabay.com

Вчера в 21.30 на перегоне между станцией Ратомка и остановкой Крыжовка нашли минчанина с тяжелыми травмами. У 22-летнего парня есть признаки «железнодорожного травмирования».

Его доставили в больницу. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и разыскиваются очевидцы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в 21.30 на перегоне между станцией Ратомка и остановкой Крыжовка нашли минчанина с тяжелыми травмами.
 
Новости дня
Новости общества
 
Отель в центре Могилева зажег сердце на фасаде для «поддержки в непростые времена»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика