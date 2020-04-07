Парня с тяжелыми травмами нашли на перегоне возле Ратомки - похоже, минчанин попал под поезд

Источник материала: Tut.by

Минчанин попал под поезд на перегоне между Ратомкой и Крыжовкой. Подробности сообщает МВД Беларуси в официальном аккаунте в твиттере.



Фото: pixabay.com

Вчера в 21.30 на перегоне между станцией Ратомка и остановкой Крыжовка нашли минчанина с тяжелыми травмами. У 22-летнего парня есть признаки «железнодорожного травмирования».

Его доставили в больницу. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и разыскиваются очевидцы.