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Парня с тяжелыми травмами нашли на перегоне возле Ратомки - похоже, минчанин попал под поезд
07.04.2020 10:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчанин попал под поезд на перегоне между Ратомкой и Крыжовкой. Подробности
Вчера в 21.30 на перегоне между станцией Ратомка и остановкой Крыжовка нашли минчанина с тяжелыми травмами. У 22-летнего парня есть признаки «железнодорожного травмирования».
Его доставили в больницу. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и разыскиваются очевидцы.
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Вчера в 21.30 на перегоне между станцией Ратомка и остановкой Крыжовка нашли минчанина с тяжелыми травмами.
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