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Курсы валют на 7 апреля. Доллар подешевел, евро прибавил в цене
07.04.2020 11:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа прошедших накануне торгах доллар подешевел, евро и российский рубль прибавили в цене. И на это утро доллар - 2 рубля 57 копеек, евро - 2 рубля 78 копеек, и 3 рубля 37 копеек стоят 100 российских.
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На прошедших накануне торгах доллар подешевел, евро и российский рубль прибавили в цене. И на это утро доллар - 2 рубля 57 копеек, евро - 2 рубля 78 копеек, и 3 рубля 37...
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