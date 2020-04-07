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Больнице в Глубоком нужны средства защиты для медиков. Поможем?
07.04.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Больнице в Глубоком нужны кислородные концентраторы и средства защиты для медиков. Местные волонтеры решили помочь медучреждению и
Больнице нужны:
На все это требуется около 55 тысяч рублей.
— Часть из необходимого в больнице есть, но в случае массового поступления пациентов этого будет недостаточно. Сбор мы объявили в воскресенье, 5 апреля. По состоянию на 6 апреля люди перечислили 88 рублей, — рассказали TUT.BY волонтеры.
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Часть из необходимого есть, но в случае массового поступления пациентов этого будет недостаточно.
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