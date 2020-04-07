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Больнице в Глубоком нужны средства защиты для медиков. Поможем?

07.04.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Больнице в Глубоком нужны кислородные концентраторы и средства защиты для медиков. Местные волонтеры решили помочь медучреждению и разместили в соцсети пост о сборе средств.


Больница в Глубоком. Фото: vk.com/club98553632

Больнице нужны:

  • Кислородные концентраторы — 2 штуки;
  • Защитные маски — 5000 штук;
  • Респираторы ffd 3 — 100 штук;
  • Бахилы высокие — 5000 штук;
  • Нарукавники — 5000 штук;
  • Пульсоксиметры — 3 штуки;
  • Бесконтактные термометры — 3 штуки;
  • Экраны защитные — 100 штук;
  • Дезинфицирующий раствор — 20 литров;
  • Костюмы защитные — 300 штук.

На все это требуется около 55 тысяч рублей.

— Часть из необходимого в больнице есть, но в случае массового поступления пациентов этого будет недостаточно. Сбор мы объявили в воскресенье, 5 апреля. По состоянию на 6 апреля люди перечислили 88 рублей, — рассказали TUT.BY волонтеры.

Реквизиты:
Карта Беларусбанк:
6711 7700 1859 4874
до 01/23

Расчетный счет: BY15AKBB36323150083062300000 в ЦБУ 208 филиала 216 ОАО АСБ Беларусбанк г. Полоцк БИК AKBBBY21216, УНП 300 022 340. Получатель: УЗ «Глубокская ЦРБ».

Контактные телефоны: +375 29 593−74−40 (Татьяна), +375 33 645−42−14 (Евгения), +375 29 2 123 739 (Анна Гайкович, главная медсестра).

Информация о ходе сбора будет размещаться в группе в соцсети.

 
 
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Часть из необходимого есть, но в случае массового поступления пациентов этого будет недостаточно.
 
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