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Иностранный студент хотел продать 6 тысяч медицинских масок - к нему пришли оперативники
07.04.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске студент пытался продать 6 тысяч медицинских масок. Во время сделки к парню нагрянули оперативники, видео
Очередной случай незаконной продажи медицинских товаров выявили в Минске 6 апреля.
23-летний иностранный студент одного из столичных вузов собирался продать 6 тысяч масок по 1,8 руб за штуку. Однако сделать это не получилось — пришли сотрудники УБЭП ГУВД и ОБЭП Московского РУВД Минска. Правоохранители подсчитали, что с продажи масок парень мог получить доход — 11 тысяч рублей. Милиция составила административный протокол.
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В Минске студент пытался продать 6 тысяч медицинских масок. Во время сделки к парню нагрянули оперативники, видео опубликовали в телеграм-канале пресс-секретаря...
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