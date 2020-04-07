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Столичные спасатели изготовили штамп безопасности для почтовых отправлений
07.04.2020 12:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОн оставляет на конверте необходимую информацию о правилах безопасности. Теперь вся корреспонденция, исходящая от МЧС, будет обозначена новой печатью.
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Он оставляет на конверте необходимую информацию о правилах безопасности. Теперь вся корреспонденция, исходящая от МЧС, будет обозначена новой печатью. ...
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