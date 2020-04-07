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В Витебске запускают массовое производство тест-систем для определения вируса COVID-19
07.04.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто разработка витебских ученых оперативно была сертифицирована Министерством здравоохранения. От изобретения до запуска в производство прошло около месяца. Тест-система представляет собой четыре ампулы с реактивами, необходимыми для проведения анализа. Уже к концу этой недели в Витебске будет выпущено около 3 000 тест-систем, а со следующей недели планируют производить не менее 10 000.
Валерий Семенов, руководитель группы разработчиков, завкафедрой инфекционных болезней ВГМУ: "Берется мазок из носа и носоглотки, помещается в транспортную среду, и из этой среды выделяется РНК вируса. Это неинвазивный метод, не надо никакую кровь брать. У любого человека можно организовать забор мазков, доставку в лабораторию и проведение исследования".
Тесты, разработанные группой витебских ученых, позволяют определить наличие вируса в организме человека всего за полтора часа. Использовать эти тест-системы будут специализированные лаборатории, назначенные Министерством здравоохранения.
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Это разработка витебских ученых оперативно была сертифицирована Министерством здравоохранения. От изобретения до запуска в производство прошло около месяца....
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