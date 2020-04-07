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Самообразование в дни школьных каникул

07.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Естественно, лагеря организованы с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Если же учащиеся на каникулах остались дома, то необходимо соблюдать меры безопасности, включая элементарные гигиенические нормы, ограничения в передвижении и контактах. Кроме того, рекомендуем школьникам заняться самообразованием с использованием как учебных пособий, так и интернет-носителей.

Для школьников и молодежи Белорусский республиканский союз молодежи запускает в соцсетях проект "I БРСМ I онлайн". Как сообщалось ранее, сроки весенних каникул продлены на 6 дней — с 6 по 11 апреля включительно. В эти дни новый молодежный онлайн-проект будет в большей мере ориентирован на школьную аудиторию. Учащимся предлагается наполнить их интересным и полезным содержанием. Им придутся по душе советы по проведению свободного времени от популярных ведущих и артистов белорусской эстрады, представителей event-сферы, дизайнеров, блогеров, фотографов.

Разнообразная тематика проекта рассчитана на вовлечение в него молодых людей разного возраста. Так, в апреле в stories и ленте Instagram и "ВКонтакте" БРСМ предложит варианты зарядок и тренировок от прославленных белорусских спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира, мастера спорта. Планируется проведение прямых эфиров с тренировками и мастер-классами от ведущих танцевальных коллективов.

Заинтересуют ребят и онлайн-серии мастер-классов по ораторскому мастерству, созданию своего мини-проекта в школах и университетах, работе в команде. Не выходя из дома, каждый участник проекта сможет побывать на онлайн-экскурсиях в музеях, мини-акустических концертах, послушать лекции по искусству. Также в режиме онлайн можно будет провести фотосессию.

В перспективе проект может стать постоянным. Организаторы ждут от школьников встречных предложений.

Пресс-центр Министерства образования

https://edu.gov.by

 
 
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С продлением на неделю школьных каникул в учреждениях образования продолжат работу школьные лагеря, где с учащимися будут заниматься педагоги.
 
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