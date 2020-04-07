Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ограничения на посещение лесов введены в Мозырском и Столинском районах В Беларуси из-за пожароопасной ситуации первые ограничения на посещение лесов. Временные меры приняты в Мозырском и Столинском районах. В регионах сложился IV...

В Беларуси из-за пожароопасной ситуации первые ограничения на посещение лесов. Временные меры приняты в Мозырском и Столинском районах. В регионах сложился IV класс пожарной опасности: стоит жаркая, сухая погода, нет осадков, пожар может возникнуть от малейшей искры. Отметим, с начала 2020 года в лесном фонде зафиксировано 208 лесных возгораний. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.