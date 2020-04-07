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Ограничения на посещение лесов введены в Мозырском и Столинском районах
07.04.2020 13:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси из-за пожароопасной ситуации первые ограничения на посещение лесов. Временные меры приняты в Мозырском и Столинском районах. В регионах сложился IV класс пожарной опасности: стоит жаркая, сухая погода, нет осадков, пожар может возникнуть от малейшей искры. Отметим, с начала 2020 года в лесном фонде зафиксировано 208 лесных возгораний. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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В Беларуси из-за пожароопасной ситуации первые ограничения на посещение лесов. Временные меры приняты в Мозырском и Столинском районах. В регионах сложился IV...
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