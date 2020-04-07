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Во Дворце Независимости проходит совещание по вопросам эпидситуации в Беларуси

07.04.2020 13:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Динамика цен, загрузка наших НПЗ, мощности для хранения сырья, а также обеспеченность внутреннего рынка нефтепродуктами, в том числе топливом для завершения посевных работ. Президент расставил акценты на большом совещании. Постоянно меняющаяся ситуация на нефтяном рынке сейчас одна из самых злободневных тем во всем мире. Конъюнктура непрогнозируемая, а потому Президент призывает иметь для страны несколько сценариев развития ситуации. 

В эти минуты во Дворце Независимости проходит еще одно совещание по вопросам эпидситуации в Беларуси. К понедельнику поручено снять все проблемы с недостатком масок в стране. Этот вопрос на особом контроле у Президента. Отдельно остановился Глава государства на недопустимости завышения цен на медпрепараты, а также на некоторые овощи и фрукты (например, цитрусовые и имбирь). К урегулированию ситуации подключат Комитет госконтроля. Подробности в следующих выпусках.

 
 
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Динамика цен, загрузка наших НПЗ, мощности для хранения сырья, а также обеспеченность внутреннего рынка нефтепродуктами, в том числе топливом для завершения...
 
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