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В одном из районов Минска рекомендуют приостановить работу дискотек, ночных клубов и не только

07.04.2020 14:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске есть план по профилактике и снижению распространения COVID-19, но целиком документ не обнародовали. Рассказывали только про отдельные меры по предосторожностям в общепите, общественном транспорте и в ЖКХ. Но вот какие рекомендации есть по Заводскому району столицы, документ появился в телеграм-канале Nexta live.

В предприятия Заводского района Минска разного профиля вчера разослали бумагу со списком профилактических мер. Среди прочего, рекомендуют приостановить работу дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных, компьютерных клубов.

В местной администрации существование такого документа подтвердили.

— Все мы живем теперешним днем и видим, что вокруг происходит. Это не требование, просто рекомендуем, потому что береженого бог бережет, — рассказал первый замглавы администрации Заводского района Николай Поляков.

Вот как выглядит бумага.


Изображение: канал Nexta Live

Самое интересное из документа:

  • Выставки, презентации и ярмарки — отменить.
  • В объектах общественного питания столики расставить на расстояние не меньше 1,5 метров друг от друга (об этом уже сообщалось раньше).
  • Технологический перерыв не меньше 60 минут на объектах общественного питания — для дезинфекции.
  • Не проводить мероприятия под заказ в объектах общепита.

  • Работникам предприятий, которые непосредственно контактируют с посетителями, носить маски, перчатки и антисептики.

  • Прием посетителей в парикмахерских, тату-салонах, салонах красоты, перманентного макияжа — только по предварительной записи, с интервалом не меньше 5 минут между клиентами; персонал должен быть в масках.

  • Приостановить работу дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных, компьютерных клубов (рекомендации по кальянным уже появлялись в СМИ).

  • Измерять температуру у сотрудников гостиничного бизнеса, торговли, общественого питания, соцслужб, почты. Не допускать к работе людей с повышенной температурой

  • Организовать дополнительную дезинфекцию, влажную уборку и так далее.

Пока неизвестно, рассылали ли подобные рекомендации другие районы столицы.

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Теги: Минск
 
 
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Но вот какую бумагу на этот счет рассылают по предприятиям одного из районов столицы. Документ появился в телеграм-канале Nexta live.
 
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