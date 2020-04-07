В одном из районов Минска рекомендуют приостановить работу дискотек, ночных клубов и не только

Источник материала: Tut.by

В Минске есть план по профилактике и снижению распространения COVID-19, но целиком документ не обнародовали. Рассказывали только про отдельные меры по предосторожностям в общепите, общественном транспорте и в ЖКХ. Но вот какие рекомендации есть по Заводскому району столицы, документ появился в телеграм-канале Nexta live.

В предприятия Заводского района Минска разного профиля вчера разослали бумагу со списком профилактических мер. Среди прочего, рекомендуют приостановить работу дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных, компьютерных клубов.

В местной администрации существование такого документа подтвердили.

— Все мы живем теперешним днем и видим, что вокруг происходит. Это не требование, просто рекомендуем, потому что береженого бог бережет, — рассказал первый замглавы администрации Заводского района Николай Поляков.

Вот как выглядит бумага.



Изображение: канал Nexta Live

Самое интересное из документа:

Выставки, презентации и ярмарки — отменить.

В объектах общественного питания столики расставить на расстояние не меньше 1,5 метров друг от друга (об этом уже сообщалось раньше).

Технологический перерыв не меньше 60 минут на объектах общественного питания — для дезинфекции.

Не проводить мероприятия под заказ в объектах общепита.

Работникам предприятий, которые непосредственно контактируют с посетителями, носить маски, перчатки и антисептики.

Прием посетителей в парикмахерских, тату-салонах, салонах красоты, перманентного макияжа — только по предварительной записи, с интервалом не меньше 5 минут между клиентами; персонал должен быть в масках.

Приостановить работу дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных, компьютерных клубов (рекомендации по кальянным уже появлялись в СМИ).

Измерять температуру у сотрудников гостиничного бизнеса, торговли, общественого питания, соцслужб, почты. Не допускать к работе людей с повышенной температурой

Организовать дополнительную дезинфекцию, влажную уборку и так далее.

Пока неизвестно, рассылали ли подобные рекомендации другие районы столицы.