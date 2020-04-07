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В одном из районов Минска рекомендуют приостановить работу дискотек, ночных клубов и не только
07.04.2020 14:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске есть план по профилактике и снижению распространения COVID-19, но целиком документ не обнародовали. Рассказывали только про отдельные меры по предосторожностям в общепите, общественном транспорте и в ЖКХ. Но вот какие рекомендации есть по Заводскому району столицы, документ
В предприятия Заводского района Минска разного профиля вчера разослали бумагу со списком профилактических мер. Среди прочего, рекомендуют приостановить работу дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных, компьютерных клубов.
В местной администрации существование такого документа подтвердили.
— Все мы живем теперешним днем и видим, что вокруг происходит. Это не требование, просто рекомендуем, потому что береженого бог бережет, — рассказал первый замглавы администрации Заводского района Николай Поляков.
Вот как выглядит бумага.
Самое интересное из документа:
Пока неизвестно, рассылали ли подобные рекомендации другие районы столицы.
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Но вот какую бумагу на этот счет рассылают по предприятиям одного из районов столицы. Документ появился в телеграм-канале Nexta live.
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