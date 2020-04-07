О соблюдении правил пожарной безопасности в храмах

Источник материала: Единство

МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не допустить загорания в храме.

Будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды. Под свечой держите носовой платок или кусок бумаги, чтобы горячий воск не попал на кожу. Ведь в этом случае вы инстинктивно можете одернуть рукой, тем самым допустить контакт пламени свечи с горючими материалами.

Платки крепко подвязывайте, убирайте волосы, уменьшая при этом риск попадания на них огня свечи при наклоне головы.

Следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с вашей одеждой. Соблюдайте безопасное расстояние от других прихожан.

Стоит помнить и о действиях в случае загорания одежды. Быстро сбросьте ее и постарайтесь потушить огнетушителем. Если это сделать невозможно (одежда расплавилась, либо имеет много пуговиц) – накройте пламя плотным материалом, если такового рядом не оказалось, падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя.

Если сработала пожарная сигнализация, ни в коем случае не поддавайтесь панике! Поспешите покинуть молебный зал, при этом соблюдая спокойствие. Если помещения заполнились дымом, постарайтесь идти к выходу, держась за стены. Дышите через носовой платок или рукав одежды. Ведите детей впереди себя, держа их за плечи.

Безопасных вам праздников!