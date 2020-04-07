|
Школьники Минска мастерили скворечники во время конкурса "Мудрый филин"
07.04.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTсебя комфортно в городской среде, для них в этом году установили десятки домиков. Школьники из разных районов Минска мастерили скворечники во время конкурса "Мудрый филин". Домики, сделанные по всем правилам, сегодня разместили и возле дворца творчества "Золак". А для учеников организовали онлайн-урок - орнитологи рассказали, где необходимо закреплять скворечники и какие инструменты использовать.
Конкурс среди знатоков птиц "Мудрый филин" проходит каждую весну. Юные бердвотчеры соревнуются во время теоретических и практических этапов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
себя комфортно в городской среде, для них в этом году установили десятки домиков. Школьники из разных районов Минска мастерили скворечники во время конкурса...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)