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Первые весенние цветы зацвели в Ботаническом саду

07.04.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Шекспир", "аистенок" и "эдем". Некоторые ранние сорта тюльпанов зацвели в Ботаническом саду. Красочное природное явление началось на две недели раньше  обычного. Сейчас на клумбах можно увидеть низкорослые тюльпаны семейства Кауфмана. Всего же в коллекциях Ботанического сада около 600 сортов. Обычно их массовое цветение можно увидеть в мае, но в этом году буйство красок прогнозируется в конце апреля.

Также в Ботаническом саду цветут пушкинии и примулы. А скоро свои цветные штрихи в общую весеннюю картину внесут форзиции и магнолии.

 
 
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"Шекспир", "аистенок" и "эдем". Некоторые ранние сорта тюльпанов зацвели в Ботаническом саду. Красочное природное явление началось на две недели раньше  обычного....
 
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