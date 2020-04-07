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В мотошколах Минска вспоминают навыки вождения
07.04.2020 17:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВремя байкеров в столице. На дорогах Минска все чаще можно услышать гул моторов. Пилоты выезжают в город осторожно, чтобы приспособиться к езде после зимы. Однако не обходится и без происшествий - в сводках ГАИ аварии с участием мотоциклистов.
Автоинспекторы следят за любителями двухколесного транспорта: напоминают правила и проверяют техническое состояние байка. Водители мотоциклов также проходят повторную подготовку в мотошколах, чтобы вспомнить навыки вождения. Это необходимо сделать и любителям электросамокатов, скутеров и моноколес. Теория и практика мотосезона у Ильи Цветкова.
Долгожданный гул могучего мотора и попутного ветра... Дмитрий Степаненко ждал этих звуков всю зиму. И наконец, когда заморозки сменила теплая погода, байкер пересел на своего двухколесного железного коня.
Однако опытный мотоциклист сезон открывает очень осторожно, с уважением к другим участникам дорожного движения. Ведь после зимы дороги еще не полностью готовы для комфортной езды.
Дмитрий Степаненко, руководитель мотоклуба: "Сейчас на дорогах еще много песка. Это не лучший друг любого байкера. Плюс к этому иногда еще по ночам температура опускается до нуля. А значит покрытие остывает и резина становится дубовая, соответственно сцепные качества ухудшаются в разы".
Недавно произошла авария по вине байкераК сожалению, не все столичные пилоты учитывают особенности езды в межсезонье, что и приводит к ДТП. Так, в Минске недавно произошла авария по вине байкера. По словам сотрудников ГАИ, правила нарушают чаще всего мотоциклисты с небольшим стажем.
Любовь Трепашко, старший инспектор па агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска: "Основная причина ДТП с участием мотоциклистов - это неопытность водителей. Это касается в первую очередь бесправников либо тех, кто только что получил категорию. Конечно, это превышение скорости, обгон и маневрирование не по правилам, выезд на встречную полосу движения".
А желающих пересесть с автомобиля на двухколесный транспорт традиционно много. На столичных мотодромах практические занятия для курсантов длятся месяц. Основные элементы, которые сдают на экзамене, - проезд доски, так называемые змейки, восьмерки и объезд препятствия с разгона.
Сергей Чугунов, инструктор Московской РОС ДОСААФ г. Минска: "Мы с ними катаем по 17 занятий, потом идем в ГАИ. Самое главное - это объяснить, что мотоцикл не автомобиль. Я спрашиваю иногда про опыт. Мне говорят: стаж на авто 30 лет. Это ничего не дает. Тут два колеса - надо садиться, разбираться и начинать все с начала".
Любителей электротранспорта также уже достаточно в городеГироскутеры, сигвеи, моноколеса, электросамокаты - вариантов много. Но и в этом случае инструкторы по езде на экодевайсах советуют взять курс дополнительных занятий. И главное - помнить о скоростном режиме.
Вот такое моноколесо может разогнаться до 40 километров в час. Некоторые модификации и до 90. Но все-таки программно скорость на этих инструментах ограничена до 25 километров в час, ведь она оптимальная для безопасного передвижения в городе.
Игорь Сущенко, инструктор па езде на моноколесе: "Хочется обратиться к людям, которые выгуливают собак, и к людям, которые гуляют с детьми: обращайте внимание на людей, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности. Когда мы будем замечать друг друга и уступать, то все будет хорошо и не будет никаких происшествий".
Сезон кикшеринга в Минске открыт. Арендовать самокаты можно через мобильное приложение. Стоимость проката не изменилась - 2 рубля за посадку и далее 30 копеек в минуту.
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Время байкеров в столице. На дорогах Минска все чаще можно услышать гул моторов. Пилоты выезжают в город осторожно, чтобы приспособиться к езде после зимы. Однако...
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