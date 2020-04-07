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В мотошколах Минска вспоминают навыки вождения

07.04.2020 17:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Время байкеров в столице. На дорогах Минска все чаще можно услышать гул моторов. Пилоты выезжают в город осторожно, чтобы приспособиться к езде после зимы. Однако не обходится и без происшествий - в сводках ГАИ аварии с участием мотоциклистов. 

Автоинспекторы следят за любителями двухколесного транспорта: напоминают правила и проверяют техническое состояние байка. Водители мотоциклов также проходят повторную подготовку в мотошколах, чтобы вспомнить навыки вождения. Это необходимо сделать и любителям электросамокатов, скутеров и моноколес. Теория и практика мотосезона у Ильи Цветкова.

Долгожданный гул могучего мотора и попутного ветра... Дмитрий Степаненко ждал этих звуков всю зиму. И наконец, когда заморозки сменила теплая погода, байкер пересел на своего двухколесного железного коня.

Однако опытный мотоциклист сезон открывает очень осторожно, с уважением к другим участникам дорожного движения. Ведь после зимы дороги еще не полностью готовы для комфортной езды.

Дмитрий Степаненко, руководитель мотоклуба:  "Сейчас на дорогах еще много песка. Это не лучший друг любого байкера. Плюс к этому иногда еще по ночам температура опускается до нуля. А значит покрытие остывает и резина становится дубовая, соответственно сцепные качества ухудшаются в разы".

Недавно произошла авария по вине байкера

К сожалению, не все столичные пилоты учитывают особенности езды в межсезонье, что и приводит к ДТП. Так, в Минске недавно произошла  авария по вине байкера. По словам сотрудников ГАИ, правила нарушают чаще всего мотоциклисты с небольшим стажем.

Любовь Трепашко, старший инспектор па агитации и пропаганде  ОГАИ Московского РУВД г. Минска: "Основная причина ДТП с участием мотоциклистов - это неопытность водителей. Это касается в первую очередь бесправников либо тех, кто только что получил категорию. Конечно, это превышение скорости, обгон и маневрирование не по правилам, выезд на встречную полосу движения".

А желающих пересесть с автомобиля на двухколесный транспорт традиционно  много. На столичных мотодромах практические занятия для курсантов длятся месяц. Основные элементы, которые сдают на экзамене, - проезд доски, так называемые змейки, восьмерки и объезд препятствия с разгона.

Сергей Чугунов, инструктор Московской РОС ДОСААФ г. Минска: "Мы с ними катаем по 17 занятий, потом идем в ГАИ. Самое главное - это объяснить, что мотоцикл не автомобиль. Я спрашиваю иногда про опыт. Мне говорят: стаж на авто  30 лет. Это ничего не дает. Тут два колеса - надо садиться, разбираться и начинать все с начала".

Любителей электротранспорта также уже достаточно в городе

Гироскутеры, сигвеи, моноколеса, электросамокаты - вариантов  много. Но и в этом случае инструкторы по езде на экодевайсах советуют взять курс дополнительных занятий. И главное - помнить о скоростном режиме.

Вот такое моноколесо может разогнаться до 40 километров  в час. Некоторые модификации  и  до 90. Но все-таки программно скорость на этих инструментах ограничена до 25 километров  в час, ведь она оптимальная для безопасного передвижения в городе.

Игорь Сущенко, инструктор па езде на моноколесе: "Хочется обратиться к людям, которые выгуливают собак, и к людям, которые гуляют с детьми:  обращайте внимание на людей, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности. Когда мы будем замечать друг друга и уступать, то все будет хорошо и не будет никаких происшествий".

Сезон кикшеринга в Минске открыт. Арендовать самокаты можно через мобильное приложение. Стоимость проката не изменилась - 2 рубля за посадку и далее 30 копеек в минуту. 

 
Теги: Минск
 
 
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Время байкеров в столице. На дорогах Минска все чаще можно услышать гул моторов. Пилоты выезжают в город осторожно, чтобы приспособиться к езде после зимы. Однако...
 
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