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Прогноз погоды на 8 апреля
07.04.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления. 8 апреля (среда) опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления. 8 апреля (среда) опасных метеорологических явлений не ожидается.
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