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В Кореличском районе волонтеры Красного Креста доставляют продукты и лекарства на дом одиноким пожилым людям

08.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Кореличском районе волонтеры Красного Креста доставляют продукты и лекарства на дом одиноким пожилым людям

Волонтеры Кореличской районной организации Белорусского общества Красного Креста  доставляют продукты питания, средста первой необходимости, лекарства и рецепты одиноко проживающим и одиноким пожилым людям.

Чтобы помочь волонтерам Красного Креста в организацию обратились 2 новых волонтера.        Медицинская сестра милосердия Кореличской РОБОКК Зинаида Николаевна Кузьмич также ежедневно посещает своих подопечных, приносит им продукты и лекарства.

Дорогие кореличчане! Если вы не равнодушны, сострадательны к наши старикам  и хотите быть нужными, вступайте в ряды наших волонтеров.

Светлана Санцевич, председатель Кореличской РОБОКК

 

 
 
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Волонтеры Кореличской районной организации Белорусского общества Красного Креста  доставляют продукты питания, средста первой необходимости, лекарства и...
 
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