В Кореличском районе волонтеры Красного Креста доставляют продукты и лекарства на дом одиноким пожилым людям

Источник материала: Полымя





Волонтеры Кореличской районной организации Белорусского общества Красного Креста доставляют продукты питания, средста первой необходимости, лекарства и рецепты одиноко проживающим и одиноким пожилым людям.

Чтобы помочь волонтерам Красного Креста в организацию обратились 2 новых волонтера. Медицинская сестра милосердия Кореличской РОБОКК Зинаида Николаевна Кузьмич также ежедневно посещает своих подопечных, приносит им продукты и лекарства.

Дорогие кореличчане! Если вы не равнодушны, сострадательны к наши старикам и хотите быть нужными, вступайте в ряды наших волонтеров.

Светлана Санцевич, председатель Кореличской РОБОКК