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БНТУ проведет дни открытых дверей в онлайн-режиме

07.04.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

БНТУ проведет дни открытых дверей в онлайн-режиме

Белорусский национальный технический университет проведет с 13 по 24 апреля дни открытых дверей в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«БНТУ организует 10 дней открытых дверей в онлайн-режиме для будущих абитуриентов и их родителей, чтобы подробно рассказать о каждом факультете и университете в целом. Можно задавать вопросы по любой теме в чате трансляции. Ответы на них можно получить сразу после выступления спикера. Каждый день (кроме субботы и воскресенья) с 13 по 24 апреля в 19.00, мы будем ждать всех на нашем ютуб-канале, где и будут проходить трансляции. Кроме того, все эфиры можно будет посмотреть в записи в любое удобное время», — рассказали в пресс-службе.

Первая трансляция будет посвящена всему университету и его главным ценностям: образованию, науке, бизнесу, спорту и культурному развитию. 13 апреля спикерами будут первый проректор БНТУ Георгий Вершина, генеральный директор научно-технологического парка — проректор университета Юрий Алексеев и заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов Михаил Кузьменков.

«Со второй по девятую трансляции деканы, студенты и выпуск­ники БНТУ будут подробно знакомить абитуриентов и их родителей со всеми факультетами. В каждом эфире будет по два факультета, а 23 апреля — три», — отметили в университете.

 
 
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  Белорусский национальный технический университет проведет с 13 по 24 апреля дни открытых дверей в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба
 
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