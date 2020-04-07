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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие этапы проходит растение, прежде чем стать льноволокном? Его называют "северным шелком". Известные мировые дизайнеры используют его в своих коллекциях одежды. А в Беларуси - это еще и традиционный сувенирный бренд. Лен -...

Его называют "северным шелком". Известные мировые дизайнеры используют его в своих коллекциях одежды. А в Беларуси - это еще и традиционный сувенирный бренд. Лен - экологичный, красивый материал, который зимой согреет, а летом подарит прохладу. На одном из льнозаводов Гродненщины мы узнали, какие этапы проходит это растение, прежде чем стать льноволокном.Один рулон льнотресты весит около 200-250 кг. И первое, что нужно сделать рабочим завода, - раскрутить его. Дальше формируется слой льнотресты, которая впоследствии сушится, очищается от семян и древесины. После этого волокно попадает в цех сортировки. Там работники вручную отбирают лен по сортам. Не зря говорится, что если лен хорош, хвалить надо руки.В завершение лен попадает на склад.Длинное и короткое волокно, которое получается изо льна, предназначается для разных целей: длинное нужно, чтобы сделать ткань для одежды, а из короткого льноволокна получаются крепкие веревки, шпагаты и брезент. Но весь белорусский лен точно объединяет одно - это качественный материал, который уже давно стал фирменным знаком нашей страны. И пользуется популярностью далеко за ее пределами.Вот такое оно - льняное белорусское сокровище.