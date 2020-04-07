ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Какие этапы проходит растение, прежде чем стать льноволокном?

07.04.2020 20:18 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Его называют "северным шелком". Известные мировые дизайнеры используют его в своих коллекциях одежды. А в Беларуси - это еще и традиционный сувенирный бренд. Лен - экологичный, красивый материал, который зимой согреет, а летом подарит прохладу. На одном из льнозаводов Гродненщины мы узнали, какие этапы проходит это растение, прежде чем стать льноволокном.

Светлана Герасимович, контрольный мастер: "На льнозаводе у нас имеется 3 шохи, где мы складываем льнотресту. Эту льнотресту мы подаем в производство, где в дальнейшем перерабатываем и получаем длинное и короткое льноволокно".

Один рулон льнотресты весит около 200-250 кг. И первое, что нужно сделать рабочим завода, - раскрутить его. Дальше формируется слой льнотресты, которая впоследствии сушится, очищается от семян и древесины. После этого волокно попадает в цех сортировки. Там работники вручную отбирают лен по сортам. Не зря говорится, что если лен хорош, хвалить надо руки.

Татьяна Сидорчик, сортировщик длинного волокна: "По длине, по цвету, по качеству оно бывает длиннее, короче, цвет разный: рыжий, светленький, серенький. Проработав 25 лет - различишь. За день я сортирую 300-450 килограммов".

В завершение лен попадает на склад. 

Светлана Герасимович, контрольный мастер: "Мы находимся на складе готовой продукции - это последний этап переработки льноволокна. Здесь у нас хранится длинное и короткое волокно. Длинное волокно прессуется в кипы по 80 кг, короткое - в кипы 60 кг. И отсюда мы отправляем волокно на отгрузку".

Длинное и короткое волокно, которое получается изо льна, предназначается для разных целей: длинное нужно, чтобы сделать ткань для одежды, а из короткого льноволокна получаются крепкие веревки, шпагаты и брезент. Но весь белорусский лен точно объединяет одно - это качественный материал, который уже давно стал фирменным знаком нашей страны. И пользуется популярностью далеко за ее пределами.

Вот такое оно - льняное белорусское сокровище.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его называют "северным шелком". Известные мировые дизайнеры используют его в своих коллекциях одежды. А в Беларуси - это еще и традиционный сувенирный бренд. Лен -...
 
Новости дня
Новости общества
 
Рассказываем, как проходит месячник по благоустройству в Бобриковском сельсовете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика