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Какие этапы проходит растение, прежде чем стать льноволокном?
07.04.2020 20:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕго называют "северным шелком". Известные мировые дизайнеры используют его в своих коллекциях одежды. А в Беларуси - это еще и традиционный сувенирный бренд. Лен - экологичный, красивый материал, который зимой согреет, а летом подарит прохладу. На одном из льнозаводов Гродненщины мы узнали, какие этапы проходит это растение, прежде чем стать льноволокном.
Светлана Герасимович, контрольный мастер: "На льнозаводе у нас имеется 3 шохи, где мы складываем льнотресту. Эту льнотресту мы подаем в производство, где в дальнейшем перерабатываем и получаем длинное и короткое льноволокно".
Один рулон льнотресты весит около 200-250 кг. И первое, что нужно сделать рабочим завода, - раскрутить его. Дальше формируется слой льнотресты, которая впоследствии сушится, очищается от семян и древесины. После этого волокно попадает в цех сортировки. Там работники вручную отбирают лен по сортам. Не зря говорится, что если лен хорош, хвалить надо руки.
Татьяна Сидорчик, сортировщик длинного волокна: "По длине, по цвету, по качеству оно бывает длиннее, короче, цвет разный: рыжий, светленький, серенький. Проработав 25 лет - различишь. За день я сортирую 300-450 килограммов".
В завершение лен попадает на склад.
Светлана Герасимович, контрольный мастер: "Мы находимся на складе готовой продукции - это последний этап переработки льноволокна. Здесь у нас хранится длинное и короткое волокно. Длинное волокно прессуется в кипы по 80 кг, короткое - в кипы 60 кг. И отсюда мы отправляем волокно на отгрузку".
Длинное и короткое волокно, которое получается изо льна, предназначается для разных целей: длинное нужно, чтобы сделать ткань для одежды, а из короткого льноволокна получаются крепкие веревки, шпагаты и брезент. Но весь белорусский лен точно объединяет одно - это качественный материал, который уже давно стал фирменным знаком нашей страны. И пользуется популярностью далеко за ее пределами.
Вот такое оно - льняное белорусское сокровище.
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Его называют "северным шелком". Известные мировые дизайнеры используют его в своих коллекциях одежды. А в Беларуси - это еще и традиционный сувенирный бренд. Лен -...
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