Мы ищем лучших тружеников села. Помогите нам их найти, а им - выиграть 1000 рублей

Источник материала: Tut.by

Недавно мы начали рассказывать об успешных агрохозяйствах Беларуси, которые своим примером доказывают, что зарабатывать на земле — реально. Однако успех любого преприятия заключается в первую очередь в людях. Поэтому мы вместе с группой компаний «Белагро» решили рассказать и о них, а для этого просим у вас помощи. Если вы знаете людей, которые работают в сельском хозяйстве и души не чают в своей профессии, сообщите им о нашем конкурсе и помогите выиграть ценный приз. Подробнее — ниже.





Мы объявляем конкурс, в котором расскажем о выдающихся профессионалах белорусского сельского хозяйства. Для того, чтобы стать участником, нужно до 9:00 22 апреля заполнить заявку по форме ниже. В ней необходимо указать имя и контактные данные, а также рассказать о себе. Для участия мы ищем аграриев, которые любят свою работу и землю, на которой живут. Это может быть кто угодно: доярка, механизатор, ветеринар или любой другой работник агропредприятия или фермер, который работает с душой, хорош в своем деле и отдает ему всю жизнь. Если вы вдруг знаете таких людей, расскажите им о нашем конкурсе и помогите заполнить заявку. Если сами из их числа — тем лучше, ждем вашу историю.

Из числа присланных историй мы выберем пять самых интересных, после чего отправимся к героям в гости, чтобы рассказать о них всей стране. Мы понаблюдаем за их работой, узнаем о жизни и ценностях и опубликуем репортажи из поездок у нас на портале. А чуть позже устроим среди читателей голосование за лучшую историю. Герою, который наберет больше всего голосов, и достанется наш главный приз — сертификат на 1000 рублей в магазине садовой техники «Хозтоварищ» .

Узнали в описании себя или кого-то из знакомых? Тогда дерзайте и заполняйте нашу форму. Подробнее с правилами можно ознакомиться по ссылке .

Партнер проекта:

«Белагро» — крупнейший поставщик сельхозтехники и запасных частей. Наш ассортимент насчитывает более 3000 наименований техники и более 100 000 артикулов запчастей. У нас минимальные цены, так как мы выполняем прямые поставки с заводов производителей.