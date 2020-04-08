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Местами небольшой дождь и до +22°С – погода 8 апреля

08.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По прогнозам синоптиков, 8 апреля ветер будет западной четверти умеренный.

Температура воздуха ночью понизится до 0..+7°С, днем в основном составит +13…+19°С, по юго-западу воздух прогреется до +20..+22°С.

Источник: https://www.mlyn.by/

 
 
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В среду республика останется в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается, лишь ночью и утром по северо-востоку страны скажется влияние...
 
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