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«Женихи плачут чаще, чем невесты». Сотрудники ЗАГСа - о необычных свадьбах и волнении молодоженов

08.04.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Торжественная регистрация брака — это не только обмен обручальными кольцами и бокал шампанского, но и трогательные напутственные слова человека, который и объявит жениха и невесту мужем и женой. Мы пригласили сотрудников ЗАГСа. Узнали, кто пишет им торжественную речь, какие были необычные свадебные церемонии и падали ли молодожены в обморок в ответственный момент.

 
 
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Случаи на регистрации брака бывают разные: кто-то падает в обморок, а кто-то всю церемонию не может сдержать слезы (чаще это женихи).
 
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