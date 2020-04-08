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«Женихи плачут чаще, чем невесты». Сотрудники ЗАГСа - о необычных свадьбах и волнении молодоженов
08.04.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Торжественная регистрация брака — это не только обмен обручальными кольцами и бокал шампанского, но и трогательные напутственные слова человека, который и объявит жениха и невесту мужем и женой. Мы пригласили сотрудников ЗАГСа. Узнали, кто пишет им торжественную речь, какие были необычные свадебные церемонии и падали ли молодожены в обморок в ответственный момент.
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Случаи на регистрации брака бывают разные: кто-то падает в обморок, а кто-то всю церемонию не может сдержать слезы (чаще это женихи).
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