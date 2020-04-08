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В Щучинском районе сгорело более 20 домов

08.04.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Щучинском районе сгорело более 20 домов

Более 20 домов сгорело из-за пала сухой растительности в деревне Нарчи (Щучинский район). Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.6
«Около 14.00 7 апреля в МЧС поступило сообщение от жительницы деревни Нарчи о возгорании сухой растительности. Установлено, что в результате пожара сгорело более 20 домов, в двух из которых постоянно проживали граждане. Жители деревни не пострадали», — говорится в сообщении.


В Щучинском районе сгорело более 20 домов

Согласно полученным данным, около 11.00 70-летний местный житель во дворе своего дома жег сухую траву. Со слов мужчины, процесс он контролировал, в дом отправился, когда все потухло. Но через некоторое время к нему пришел односельчанин и сообщил о пожаре во дворе.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия. Задействована передвижная криминалистическая лаборатория. Допрашиваются свидетели, устанавливается сумма причиненного пожаром ущерба.
Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняются.
По материалам БЕЛТА.

 
 
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Более 20 домов сгорело из-за пала сухой растительности в деревне Нарчи (Щучинский район). Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.6
 
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