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Под Самохваловичами восстанавливают популяцию аборигенной пчелы

08.04.2020 13:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В лаборатории пчеловодства агрогородка Самохваловичи Минского района разработали уникальный проект, который поможет возродить историческую популяцию местной пчелы и позволит развивать пасеки в радиационных зонах. Ученые нашли семьи, похожие по морфологическим признакам на среднерусскую породу. К работе подключился Институт генетики и цитологии, где будут делать ДНК-анализы найденных особей. Пасеки в зонах отчуждения планируют увеличить, и к концу года там будет уже около 300 семей пчел полесской популяции.

Пчеловод-ученый в седьмом поколении Дмитрий Рахматулин напомнил о природных мощных иммуномодуляторах. Именно прополис и мед обладают сильными бактерицидными свойствами.

 
 
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В лаборатории пчеловодства агрогородка Самохваловичи Минского района разработали уникальный проект, который поможет возродить историческую популяцию местной...
 
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