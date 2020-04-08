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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Под Самохваловичами восстанавливают популяцию аборигенной пчелы В лаборатории пчеловодства агрогородка Самохваловичи Минского района разработали уникальный проект, который поможет возродить историческую популяцию местной...

В лаборатории пчеловодства агрогородка Самохваловичи Минского района разработали уникальный проект, который поможет возродить историческую популяцию местной пчелы и позволит развивать пасеки в радиационных зонах. Ученые нашли семьи, похожие по морфологическим признакам на среднерусскую породу. К работе подключился Институт генетики и цитологии, где будут делать ДНК-анализы найденных особей. Пасеки в зонах отчуждения планируют увеличить, и к концу года там будет уже около 300 семей пчел полесской популяции.Пчеловод-ученый в седьмом поколении Дмитрий Рахматулин напомнил о природных мощных иммуномодуляторах. Именно прополис и мед обладают сильными бактерицидными свойствами.