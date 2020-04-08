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В любви и гармонии

08.04.2020 — Новости Общества | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

В любви и гармонии
Счастье матери в детях. Фото: Елена БАКУН

Собрать вместе за одним столом всех членов семьи Жогло непросто – у каждого из них свой график, свои маленькие и большие планы.

Глава семьи – Алексей работает кладовщиком в СООО «ПП Полесье». Он в ответе за материальное благополучие. Любит радовать своих домочадцев приятными сюрпризами.  Валентина – жена, мать, хранительница семейного очага, она же повар, швея, воспитатель, психолог… Список профессий, которые ей удаётся совмещать, можно перечислять долго.

У старшей дочери -18-летней Алины тоже день расписан по минутам. Она работает продавцом в торговом центре «Полесье» и заочно учится в Брестском государственном торгово-технологическом колледже. А ещё очень любит танцы. Она закончила отделение хореографии в детской школе искусств г. Кобрина – пойти по следам Терпсихоры не позволило здоровье.

 У старательной восьмиклассницы СШ №8 г. Кобрина Дианы на первом плане учёба, но время для любимого увлечения она выкроит даже тогда, когда очень устала. Как замечает Диана, занятия рисованием, которые она посещает в Кобринском районной центре детского творчества,  для неё – моральное удовольствие, возможность выразить свои эмоции и фантазии на чистом холсте.

Глеб учится во втором классе в той же школе, что и Диана. Правда, проконтролировать поведение брата, который может и пошалить на переменах, сестре не удаётся: они учатся в разные смены. Провожая дочку в школу, мама встречает на пороге сына. Любимый предмет мальчишки –математика, что и неудивительно, ведь он мечтает стать программистом. Кто знает, возможно его детская мечта, озвученная когда-то журналисту через некоторое время станет реальностью.

 Четырёхлетняя Саша и самая младшая Ева, которой скоро исполнится три года, тоже от своего дневного распорядка не отступают – они воспитанники детского сада №19 г. Кобрина.  Бывает, правда, что заупрямятся, захотят понежиться в кровати. И тогда мама даёт слабинку – разрешает девочкам остаться дома.

Валентина по специальности швея, и, как призналась, соскучилась уже по работе, по коллегам из швейного цеха филиала ОАО «Моготекс» в Кобрине, откуда она уходила в отпуск по уходу за ребенком. После окончания профессионально-технического училища №153 г. Кобрина (сейчас Кобринский государственный лицей сферы обслуживания) некоторое время работала на швейном предприятии «Динамо» в Орше, где и познакомилась со своим будущим мужем.

– В Кобрин мы решили переехать после рождения Алины. Я благодарна мужу, что он меня тогда поддержал и согласился переехать на мою родину, -рассказывает Валентина. – Когда наша семья начала постепенно расти, здесь мне на помощь пришла мама. Поддержка близких, их опыт – очень важны. Их советы не раз мне помогали. Всё-таки, когда выходишь замуж в 20 лет, жизненной мудрости ещё никакой нет, порой нужно прислушиваться к тем, кто уже преодолевал на своём пути подводные камни.

После рождения третьего ребёнка молодой семье Жогло государство предложило выгодный кредит на покупку жилья под 1%. А когда родилась Саша, и вовсе все обязательства по кредиту взяло на себя. В двухкомнатной квартире – светло и уютно от улыбок и шуток. А места хватает всем, ведь живут дружно. Родители радуются, что есть работа, крыша над головой, что здоровые дети, а дети – потому, что видят счастье в глазах мамы и папы.

– Всякое бывает, как и в любой семье. Не зря же говорят: в споре рождается истина, правда, когда спор – это открытый диалог, где каждый высказывает своё мнение. Мы  стараемся прислушиваться друг к другу и не ждать, кто из нас первый сделает шаг к примирению, – замечает Валентина.

А споры чаще всего возникают по вопросам воспитания детей. Мама больше времени проводит с ребятами, поэтому выстроила определённые правила, которые не хочет, чтобы нарушались. Папе же хочется немного побаловать детей. И пусть их методы воспитания не всегда совпадают, огорчаться по этому поводу не стоит. Со стороны видно, что дети в этой семье растут в любови, заботе и внимании. Принимая любовь, взамен возвращают то же.

Елена БАКУН.

 

 
 
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