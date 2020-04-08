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«Дома - незаконны, а землю оставим». Власти рассказали, сколько еще снесут «азотовских» дач - и почему

08.04.2020 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшую субботу в Гродно около «Азота» снесут почти 100 дач">садовом товариществе «Химик-Азот» собрались дачники, чьи наделы находятся под линиями электропередачи и должны быть снесены. Люди получили письма от гродненского филиала «Госэнергогазнадзора» с требованием до 15 апреля разобрать строения на участках. Дачники решили бороться за свои домики. В администрации Октябрьского района Гродно рассказали, что домики под ЛЭП построены незаконно и в любом случае должны пойти под снос. Однако пообещали, что в каждой конкретной ситуации будут разбираться отдельно.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Всего, как уточнили власти, в садовом товариществе «Химик-Азот» под электролиниями находятся 164 дачи под снос.

Люди с таким положением дел не согласились — и начали писать письма местным властям, а также собираются обратиться в Администрацию президента.

— Несомненно, людей можно понять: вложено много сил и средств в домики, однако по закону на расстоянии 20 метров от крайних проводов нельзя строить здания, деревья там должны быть не выше четырех метров, также не должно быть металлических и проволочных ограждений. Такие правила были сейчас, такие правила были в советское время, — объясняет первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Гродно Сергей Сорока — и показывает план садового товарищества.

Зеленым здесь обозначены дачные участки, где у владельцев есть все документы на надел, красным — те дачи, которые находятся под линиями передачи.


Красным обозначены дачи, которые идут под снос и которые находятся под ЛЭП

— В данном случае документов на участки у людей нет. Сейчас уже непонятно, как происходила выдача наделов. Можно предположить, что участки под ЛЭП давались под огородничество, то есть без разрешения строить дома, — говорит Сергей Сорока.

Люди подтверждали: участки им выдавались без специального оформления, но в конце 60-х годов прошлого века не требовалось узаконивать наделы. Многим они были выданы просто по спискам в профсоюзной организации «ГродноАзота».

Также дачники обращали внимание, что за все существование садового товарищества — а это уже 52 года! — к ним никаких претензий не было. У товарищества нет ни одного предписания, а в уставе нет запрета на строительство домов.

— Я не могу отвечать за представителей власти, которые были до нас. Сейчас же мы действуем в рамках закона, а он таков, что под ЛЭП дома строить нельзя. А если что-то случится? Это же электричество.

Местные власти говорят, что дома под ЛЭП снести все равно придется.

Варианта два: либо это делает собственник дома за свой счет, либо, если хозяина не удается найти, подключаются рабочие электросетей.

Сергей Сорока подчеркивает: землю из садового товарищества изымать не будут, выводить из сельхозоборота — тоже. Проблема только в домиках. Планируется, что после того как все будет снесено, участки будут оформлены надлежащим образом под огородничество.

 — В окрестностях Гродно есть более 900 дачных участков, которые для себя могут присмотреть дачники из «Химик-Азота». Также мы готовы рассматривать каждую ситуацию отдельно, разговаривать с людьми. Если нужна помощь, есть вопросы и претензии, можно подходить в администрацию Октябрьского района — и будем общаться, — говорит Сергей Сорока.

На этой неделе, кстати, запланирована очередная встреча с участием председателя садового товарищества.

Напомним, о садовом товариществе «Химик-Азот» мы уже писали. Весной прошлого года хозяева примерно ста наделов узнали, что их домики и огороды, находящиеся на подземных коммуникациях, построены незаконно. А первого ноября прошлого года дачникам надо было снести строения и очистить землю от деревьев и кустарников за свой счет.

С таким положением дел люди не согласились — и даже написали открытое письмо президенту, где обрисовали свою проблему, а также встретились с губернатором Гродненской области Владимиром Кравцовым, который пообещал разобраться в ситуации.


В декабре 2019 года дачники получили из облисполкома ответ, что, «учитывая поручение председателя облисполкома, ОАО „Гродно Азот“ проводится работа индивидуально с каждым землепользователем, решение о принудительном освобождении земельных участков не готовится», за исключением тех, которые попадают в зону строительства нового автомобильного моста.

Также в документе написано, что по вопросу создана рабочая группа, а срок освобождения «незаконных» земельных участков продлен до урегулирования ситуации. По сути, снос дач должен был быть приостановлен, однако в конце января дачники жаловались, что строители все равно все сносят. На место тогда выехали представители администрации и главный коммунальник Октябрьского района Гродно Марьян Жук.
Но эта история, похоже, уже подошла к концу — домики на коммуникациях и там, где проходит новая дорога, все же снесли.

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Теги: Гродно
 
 
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В минувшую субботу в садовом товариществе «Химик-Азот» собрались дачники, чьи наделы находятся под линиями электропередачи и должны быть снесены. Люди получили...
 
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