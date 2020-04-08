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Министр здравоохранения, главврачи 1-ой и 6-ой больниц Минска о ситуации с коронавирусом в Беларуси

08.04.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стрим "Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19"

Участники:
 
  1. Министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник; 
  2. главный врач 1-ой городской клинической больницы г. Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов; 
  3. главный врач 6-ой городской клинической больницы г. Минска Игорь Юркевич.
Начало трансляции 8 апреля 2020 года, в 13:00.

Прямая трансляция на YouTube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь. Подключайтесь!

 
Теги: Минск
 
 
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Стрим "Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19" Участники:   Министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник;  главный врач 1-ой...
 
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