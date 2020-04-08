|
Министр здравоохранения, главврачи 1-ой и 6-ой больниц Минска о ситуации с коронавирусом в Беларуси
08.04.2020 12:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтрим "Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19"
Участники:
Прямая трансляция на YouTube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь. Подключайтесь!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стрим "Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19" Участники: Министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник; главный врач 1-ой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)