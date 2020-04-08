Сельчанин взял у друга 25 тысяч долларов и год прикидывался, что открывает общий бизнес

Источник материала: Tut.by

Житель Россонского района взял у знакомого взаймы 25 тысяч долларов — якобы на открытие пилорамы. Однако обработка древесины не запущена, заемщик — подозреваемый по уголовному делу за мошенничество, сообщает МВД.

В новополоцкую милицию обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что одолжил 32-летнему знакомому из Россонского района 25 тысяч долларов — якобы на создание совместного бизнеса. Мужчины хотели открыть пилораму для обработки древесины с ее последующим экспортом. Но в итоге «компаньон» потратил деньги на личные нужды.

— Сельчанин из Россонского района частями за год выманил у новополочанина около 25 тысяч долларов, каждый раз рассказывая об успешном развитии дела и необходимости покупок техники или оборудования. Для убедительности однажды даже свозил его за рубеж якобы договариваться о поставках продукции, — рассказали в Новополоцком ГОВД.

Оказалось, сельчанин разыгрывал перед потерпевшим спектакль. Никакой пилорамы не существовало, а валюту он потратил на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее фигурант также безвозвратно брал у людей деньги взаймы — якобы на развитие лесного бизнеса, был за это осужден.