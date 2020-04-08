|
Сельчанин взял у друга 25 тысяч долларов и год прикидывался, что открывает общий бизнес
08.04.2020 12:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Россонского района взял у знакомого взаймы 25 тысяч долларов — якобы на открытие пилорамы. Однако обработка древесины не запущена, заемщик — подозреваемый по уголовному делу за мошенничество,
В новополоцкую милицию обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что одолжил 32-летнему знакомому из Россонского района 25 тысяч долларов — якобы на создание совместного бизнеса. Мужчины хотели открыть пилораму для обработки древесины с ее последующим экспортом. Но в итоге «компаньон» потратил деньги на личные нужды.
— Сельчанин из Россонского района частями за год выманил у новополочанина около 25 тысяч долларов, каждый раз рассказывая об успешном развитии дела и необходимости покупок техники или оборудования. Для убедительности однажды даже свозил его за рубеж якобы договариваться о поставках продукции, — рассказали в Новополоцком ГОВД.
Оказалось, сельчанин разыгрывал перед потерпевшим спектакль. Никакой пилорамы не существовало, а валюту он потратил на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
Ранее фигурант также безвозвратно брал у людей деньги взаймы — якобы на развитие лесного бизнеса, был за это осужден.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее фигурант также безвозвратно брал у людей деньги взаймы - якобы на развитие лесного бизнеса, был за это осужден.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)