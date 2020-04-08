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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси вносятся коррективы в жилищные отношения Соответствующий указ накануне подписал Президент. Данный документ принят в связи с вступлением в силу нового Жилищного кодекса. Так, государственные...

Соответствующий указ накануне подписал Президент. Данный документ принят в связи с вступлением в силу нового Жилищного кодекса. Так, государственные одноквартирные жилые дома или квартиры в блокированных домах могут быть проданы нанимателям по оценочной стоимости. Это касается помещений, которые признаны не соответствующими техническим и санитарным требованиям. Однако при этом граждане должны будут их отремонтировать. Кроме того, госорганы будут по-прежнему аккумулировать средства, полученные от аренды жилья. На ремонт еще не заселенных помещений можно будет потратить до 40 процентов денег. Указ также предусматривает, что арендные квартиры в новостройках, предоставленные детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей могут быть переведены в разряд социальных по заявлению жильцов.