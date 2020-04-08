В Гомеле защитные маски для медиков создают на 3D-принтере

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К работе приступили в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины на факультете физики и информационных технологий. Первую партию защитных масок уже доставили в больницы города. В университете достаточно мощностей, чтобы быстро и качественно напечатать щитки. В зависимости от настроек на изготовление маски уходит от одного до трех часов.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите