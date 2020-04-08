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Телеканалы Белтелерадиокомпании впервые покажут сразу 11 онлайн-трансляций богослужений
08.04.2020 14:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВпервые 11 прямых эфиров в светлые праздники от Белтелерадиокомпании. Медиахолдинг готовит эксклюзивные онлайн-трансляции католических и православных богослужений в полном объеме. В течение всей недели, начиная с завтрашнего Великого четверга для католиков и заканчивая православной Пасхой, на телеканале
С полным расписанием трансляций можно ознакомиться
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Впервые 11 прямых эфиров в светлые праздники от Белтелерадиокомпании. Медиахолдинг готовит эксклюзивные онлайн-трансляции католических и православных...
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