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Телеканалы Белтелерадиокомпании впервые покажут сразу 11 онлайн-трансляций богослужений

08.04.2020 14:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Впервые 11 прямых эфиров в светлые праздники от Белтелерадиокомпании. Медиахолдинг готовит эксклюзивные онлайн-трансляции католических и православных богослужений в полном объеме. В течение всей недели, начиная с завтрашнего Великого четверга для католиков и заканчивая православной Пасхой, на телеканале "Беларусь 3" в реальном времени - богослужения из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии и из Свято-Духова кафедрального собора. Покажем не только главные праздничные службы на Пасху, но и подготовительные утрени, вечерни и литургии. Так, например, завтра богослужение в  Великий четверг покажут на "Беларусь 3" в 19:00. А Крестный путь из римского Колизея с участием Папы Римского Франциска - в прямом эфире 10 апреля в 23:20. 

С полным расписанием трансляций можно ознакомиться на сайте Белтелерадиокомпании.
 
 
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Впервые 11 прямых эфиров в светлые праздники от Белтелерадиокомпании. Медиахолдинг готовит эксклюзивные онлайн-трансляции католических и православных...
 
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