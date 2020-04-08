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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Телеканалы Белтелерадиокомпании впервые покажут сразу 11 онлайн-трансляций богослужений Впервые 11 прямых эфиров в светлые праздники от Белтелерадиокомпании. Медиахолдинг готовит эксклюзивные онлайн-трансляции католических и православных...

Впервые 11 прямых эфиров в светлые праздники от Белтелерадиокомпании. Медиахолдинг готовит эксклюзивные онлайн-трансляции католических и православных богослужений в полном объеме. В течение всей недели, начиная с завтрашнего Великого четверга для католиков и заканчивая православной Пасхой, на телеканалев реальном времени - богослужения из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии и из Свято-Духова кафедрального собора. Покажем не только главные праздничные службы на Пасху, но и подготовительные утрени, вечерни и литургии. Так, например, завтра богослужение в Великий четверг покажут нав 19:00. А Крестный путь из римского Колизея с участием Папы Римского Франциска - в прямом эфире 10 апреля в 23:20.С полным расписанием трансляций можно ознакомиться