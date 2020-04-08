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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Временный запрет на посещение лесов введен в девяти районах Беларуси Уже в девяти районах Беларуси запрещено посещать леса. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Среди них четыре в Брестской области, столько же в...

Уже в девяти районах Беларуси запрещено посещать леса. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Среди них четыре в Брестской области, столько же в Гомельской, а также один район в Минской области. Такие меры приняты в связи со сложной пожароопасной обстановкой. С начала года в Беларуси уже зафиксировали более 270 лесных пожаров. Общая площадь возгораний - более 100 гектаров. Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности в лесу и на торфяниках могут выписать штраф.