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Временный запрет на посещение лесов введен в девяти районах Беларуси

08.04.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уже в девяти районах Беларуси запрещено посещать леса. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Среди них четыре  в Брестской области, столько же в Гомельской, а также один район в Минской области. Такие меры приняты в связи со сложной пожароопасной обстановкой. С начала года в Беларуси уже зафиксировали более 270 лесных пожаров. Общая площадь возгораний - более 100 гектаров. Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности в лесу и на торфяниках могут выписать штраф.
 
 
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Уже в девяти районах Беларуси запрещено посещать леса. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Среди них четыре  в Брестской области, столько же в...
 
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