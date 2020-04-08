|
Временный запрет на посещение лесов введен в девяти районах Беларуси
08.04.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУже в девяти районах Беларуси запрещено посещать леса. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Среди них четыре в Брестской области, столько же в Гомельской, а также один район в Минской области. Такие меры приняты в связи со сложной пожароопасной обстановкой. С начала года в Беларуси уже зафиксировали более 270 лесных пожаров. Общая площадь возгораний - более 100 гектаров. Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности в лесу и на торфяниках могут выписать штраф.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже в девяти районах Беларуси запрещено посещать леса. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Среди них четыре в Брестской области, столько же в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)