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Пропавшего в Ляховичах подростка задержали при попытке незаконно пересечь границу с Украиной

08.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Столинском районе пограничники задержали подростка при попытке незаконного пересечения государственной границы, сообщил БЕЛТА официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

Пропавшего в Ляховичах подростка задержали при попытке незаконно пересечь границу с Украиной
Фото Пинского пограничного отряда

Вечером 7 апреля пограничникам поступила информация от жителей приграничной деревни Бухличи. Сельчане сообщили о незнакомом молодом человеке в их деревне. Группа погранзаставы «Речица» незамедлительно выехала в населенный пункт и задержала нарушителя. Им оказался 15-летний житель Ганцевичского района, учащийся Ляховичского аграрного колледжа, который намеревался незаконно пересечь границу и попасть в Украину. При себе у парня были личные вещи, мобильный телефон и несколько географических карт.

Пограничники передали нарушителя сотрудникам милиции. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что он находился в розыске как без вести пропавший. Парень 6 апреля ушел из общежития колледжа и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

После профилактической беседы подростка передали родителям. К слову, 9 апреля ему исполнится 16 лет — возраст, с которого наступает административная ответственность за совершенные проступки.

 

 
 
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В Столинском районе пограничники задержали подростка при попытке незаконного пересечения государственной границы, сообщил БЕЛТА официальный...
 
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